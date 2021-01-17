رئيس جامعة المنوفية يضع حجر أساس مبنى المدرجات الجديد بكلية التربية النوعية بأشمون

وضع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية حجر الأساس لمبنى المدرجات الجديد بكلية التربية النوعية بأشمون بحضور الدكتور عبد الرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد زيدان القائم بعمل عميد الكلية والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتورة حنان يشار الأستاذ بالكلية والنائب بمجلس النواب والدكتور أيمن عبد الحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة ووكلاء الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.



