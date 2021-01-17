رئيس جامعة المنوفية يضع حجر أساس مبنى المدرجات الجديد بكلية التربية النوعية بأشمون

وضع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية حجر الأساس لمبنى المدرجات الجديد بكلية التربية النوعية بأشمون بحضور الدكتور عبد الرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد زيدان القائم بعمل عميد الكلية والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتورة حنان يشار الأستاذ بالكلية والنائب بمجلس النواب والدكتور أيمن عبد الحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة ووكلاء الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
أكد مبارك أن هذا المبنى يعد نقلة نوعية لخدمة العملية التعليمية بالكلية حيث تم تخصيص مساحة 1000 متر مربع لإنشائه، ويضم مدرجان كبيران بسعة 500 طالب بكل مدرج، كما يضم قاعات تدريس واستوديوهات تليفزيون وإذاعة ومعامل سيتم تجهيزها على أعلى مستوى بما يسهم فى تقديم خدمة تعليمية تربوية وبحثية بمستوي جودة يضمن توفير خريج قادر علي تلبية متطلبات سوق العمل، والإعداد الأكاديمي والمهني لخريجي الكلية في مختلف المجالات النوعية المختلفة وتدريبهم على توظيف معارفهم ومهاراتهم كي تفي بمتطلبات سوق العمل محليًا وإقليميًا، مشيرا إلى أن هذا المبنى ضمن سلسلة الإفتتاحات والإنشاءات الجديدة التى تشهدها الجامعة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتنموية على كافة المستويات.