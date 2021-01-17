طب المنوفية تنشر بحثاً إحصائياً يساعد على التشخيص والوقاية وعلاج كورونا

قام مجموعة من الباحثين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتور محمود قورة عميد كلية الطب بنشر بحث دولي بالمجلة الدولية للجمعية الأمريكية لأشعة الطوارئ يشمل دراسة تحليلية إحصائية للنواحي الفسيولوجية المرضية لمرضي فيروس كورونا، وفق مراحل الإصابة بالمرض وذلك لتقديم قيم مرجعية ذات دلالات إحصائية تساعد على التشخيص والوقاية والعلاج من الفيروس المستجد.





وشمل البحث 128 مريضًا مصابًا بفيروس كورونا المستجد، ما بين مراحل أولية ومتوسطة ومتقدمة من الإصابة بالمرض تم إجراء الفحوصات اللازمة لهم والسمات الإكلينيكية والفحوص المعملية والإشعاعية بالتصوير بالأشعة المقطعية متناهية الدقة .

وأكد البحث تنوع الأعراض الاكلينيكية للمرضى ما بين حمى وكحة جافة وآلام بالعضلات و إرهاق و صعوبة في التنفس والتهاب بالحلق إسهال. وقد أظهرت نتائج تحاليل الدم تناقصًا ملحوظًا في الخلايا الليمفاوية وخلايا كرات الدم البيضاء خاصة مع المرضى فى المراحل المتقدمة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كما وجد ترابطًا إحصائيًا عكسيًا بين مراحل الإصابة بالمرض وعدد الخلايا البيضاء والخلايا الليمفاوية و خلايا الدم الحمراء و مستوي الهيموجلوبين فى الدم و حجم خلايا الدم الحمراء وعلى الجانب الآخر فقد وجد ترابطًا إحصائيًا طرديًا بين مراحل الإصابة بالمرض و مستوي الحديد في بلازما الدم و بروتين سي التفاعلي و مدي تضرر الرئتين بحسب ما أظهرتة نتائج الأشعة المقطعية متناهية الدقة و قد جائت عتامة الزجاج المصنفر (pulmonary GGO) و التصلد الرئوي (air space consolidation) كأكثر الدلالات الإشعاعية المقطعية شيوعًا في الرئتين فى المرضي المصابين بفيروس كورونا المستجد.





وانتهت الدراسة إلى أن السمات الإكلينيكية و الفحوص المعملية و الإشعاعية بالتصوير بالأشعة المقطعية متناهية الدقة المميزة للإصابة بفيروس كورونا المستجد إذا ما تم الربط بينها فسوف تمكن أطباء الأشعة و الأطباء المعالجون من تشخيص المرض و علاجة بشكل دقيق و سريع فى مراحلة الأولي.



