رئيس شعبة الذهب يكشف تفاصيل إنشاء مدينة متكاملة لصناعة المعدن النفيس في مصر.. فيديو

قال المهندس رفيق عباسى، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعة المصرية، إنه جاء توجيها مباشرا من الرئيس السيسى يؤكد ضرورة تشجيع الصناعات الصغيرة، حيث قام وزير التموين بتشكيل لجنة من اتحاد الصناعات، تضم المهندسين الاستشارين، إضافة إلى لجنة أخرى من الوزارة العاملة على مشروع مدينة الذهب، منوها إلى أن كل هذه الجهات تستقر على رأى وخطة واحدة، ومن ثم يتم عرضها على الرئيس السيسى، وبالفعل قام الرئيس السيسي بالموافقة على خطة عمل مدينة الذهب أمس اليوم.

وأضاف "رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعة المصرية"، عبر زوم فى برنامج "صباحك مصرى"، أن هذا المشروع يعكس تطوير الصناعة، كما أن الدولة المصرية تسعى إلى أن تكون المركز الأساسى لصناعة المجوهرات لأوروبا والشرق الأوسط، كاشفا عن أن مدينة الذهب ستكون إحدي أجزاء مشروع تشجيع الصناعات الصغيرة، حيث أن الدولة تعمل فى اتجاهات أخرى حتى تتغير القوانين التى تساعد على التصدير، حتى يستطيع أن يصل تصدير مصر إلى العالمية.

وأشار إلى أن هذا المشروع يحتوى على مدرسة يكون بها جميع التقنيات الحديثه، كما أنها تحتوى على معلمين من مصر ومن الخارج أيضا، مضيفا أن تلك المدرسة تقوم بتعليم التكنولوجيا على أحدث مستوى، لجميع الورش الصغيرة التى لم تكن لديها القدرة على الحصول على تلك التكنولوجيا.

وأكد أنه فى حالة استقرار الاقتصاد العالمى أو تحسن ستنخفض أسعار الذهب مرة أخرى، لافتا إلى أنه نتيجة حركة البيع التى ستحدث فى الذهب بعد تحسنه ستستقر أسعاره، بينما فى المجمل يشتد ارتفاعه فى وقت الأزمات الاقتصادية.

وأوضح أنه فى حالة عدم وجود أى أزمات اقتصادية ترتفع أسعار الذهب سنويا بشكل معقول، بينما فى ظل الأزمات ترتفع أسعاره بشكل مهول، منوها إلى أنه من الممكن أن يستقر على سعره العادى بعد الأزمات ومن الممكن أن ينخفض قليلا.