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محافظات

إتاحة رابط الدخول على النماذج الاسترشادية لصفوف النقل ببني سويف

الأحد 17/يناير/2021 - 01:44 م
اجتماع محافظ بني
اجتماع محافظ بني سويف
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محمد عبدالحليم
أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف سهام يوسف، أن الطلاب صباح اليوم "بداية من الساعة التاسعة" بدأوا في الدخول على رابط النماذج الاسترشادية "اختيارية" (أونلاين) للصفوف الدراسية من الصف الرابع إلى الشهادة الإعدادية لتدريبهم وتحفيزهم والحفاظ على مستواهم الدراسي في ظل تداعيات كورونا، وذلك من أي جهاز متصل بالإنترنت (كمبيوتر، لاب توب، موبايل، تابلت)، ويشمل ما تمت دراسته في الفصل الدراسي الأول 2020 /2021. 

ووصل عدد الطلاب خلال ساعتين فقط، بداية من إتاحة الترابط إلى أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة من كل الصفوف، مشيرة إلى أنه نظرا لإقبال الطلاب المتزايد واستجابة لرغبات أولياء الأمور تم تمديد الوقت المخصص للدخول على الرابط من 9 صباحا إلى 12 منتصف الليل، مؤكدة على أن النماذج هي مجرد تنشيط للطلاب وتحفيز لهم على مواصلة الدراسة، خاصة الشهادة الإعدادية.
 
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وقالت "سهام"  أن محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم اعتمد هذه التجربة والتي تأتي ضمن خطة "مُعدًة سلفا" بهدف دعم المنظومة التعليمية والتعامل والتفاعل الأفضل مع تداعيات الوضع الراهن في ظل أزمة فيروس كورونا وما استلزمه من تنفيذ إجراءات استثنائية بالمنظومة التعليمية حيث أن الهدف من تلك الخطوات هو مساعدة ومساندة أبنائنا الطلاب في ضوء القرارات الجديدة الخاصة بالعام الدراسي والامتحانات. 

ولمن يرغب في الدخول على  النماذج الاسترشادية عليه أن يدخل على الرابط التالي: http://bit.ly/3q8RUFR عند الدخول على هذا الرابط سيجد رسالة توضيحية، ومع بداية موعد الامتحان الذي يبدأ اليوم  الأحد الموافق 17 وينتهى يوم 21 يناير الجاري.
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