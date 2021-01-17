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حوادث

النيابة تقرر تشريح الجثة.. مصرع ربة منزل حرقاً بالشرقية وأسرتها تتهم زوجها ووالده

الأحد 17/يناير/2021 - 02:34 م
اسعاف
اسعاف
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محمد الطحاوي

لقيت ربة منزل فى بداية العقد الثانى بمركز الحسينية مصرعها داخل مستشفى ههيا للحروق عقب تعرضها لحروق بجميع أنحاء الجسد وتم اخطار نيابة الحسينية بالواقعة، وجار تحرير محضر بالواقعة.


كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطاراً من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغاً لمركز شرطة الحسينية من مستشفى ههيا للحروق بوصول " نرمين م " 22 سنة ربة منزل مقيمة بندر الحسينية، مصابة بحروق بجميع أنحاء الجسد بنسبة 80%،واتهم والدها زوجها "محمد م" عامل ووالده بالتسبب فى إصابتها، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 144 لسنة 2021.

 

وبالعرض على نيابة الحسينية طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط الزوج ووالده المشكو فى حقهما، وعرضهما على النيابة العامة التى قررت حجزهما على ذمة تحريات ضباط المباحث، والتى أفادت بقيام المجنى عليها بإشعال النيران بنفسها وأنها كانت تعانى من حالة نفسية، فقررت النيابة إخلاء سبيلهما على ذمة التحقيقات، واليوم، توفيت المجنى عليها متأثرة بإصابتها، وقررت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

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