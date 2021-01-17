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أخبار العالم

بسبب الأوضاع في لبنان.. البطريرك الماروني يجدد دعوة للقاء صلح بين عون والحريري

الأحد 17/يناير/2021 - 01:55 م
ميشال عون وسعد الحريري
ميشال عون وسعد الحريري
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شيماء مصطفى
جدد البطريرك الماروني في لبنان، مار بشارة بطرس الراعي، دعوته للرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، لعقد مصالحة شخصية من أجل مصلحة البلاد وكل مواطنيه.

ووفقًا لإذاعة "إم تي في" اللبنانية، أكد الراعي في عظة اليوم، الأحد، أن الحل حاليا لانتشال البلاد يكون بتشكيل حكومة إنقاذ من نخب لبنانية ذات شخصية ناجحة.

وقال إن "تأليف الحكومة معطّل والقضاء أصبح فريسة التدخل السياسي والاقتصاد منهار في كل قطاعاته، كما أن نصف مدينة بيروت مهدّم، سكانه منكوبون، وأهالي الضحايا مهمَلون، نصف الشعب اللبناني في حالة فقر"، معتبرا أن الباب المؤدّي إلى طريق الحل هو تشكيل حكومة إنقاذ مؤلفة من نخب لبنانية، تفوقّت في لبنان والعالم، وتتوق إلى خدمة الوطن بكل تجرد، وتحمل مسؤولية الإنقاذ وترشيد الحوكمة.

وأضاف أنه المطلوب من الرئيس عون والحريري أن يقدّما للشعبِ أفضل هذه الشخصيات، لا من يَتمتع فقط بالولاءِ للحزبِ أو بالخضوعِ للزعيم.

ولفت: "نصلّي على نية المسئولين كي يخرجوا من تعثراتهم وتحجر مواقفهم"، مؤكدا أن "لبنان الجوهرة الثمينة في حالة تقويض".

ودعا الرئيس اللبناني إلى أخذ المبادرة بدعوة الحريري لعقد لقاء مصالحة، مؤكدا أن الوقت لا يرحم، وحالة البلاد والشعب المأساوية لا تبرّر على الإطلاق أي تأخير في تشكيل الحكومة.
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