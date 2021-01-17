آداب حلوان.. تحدد شروط القبول للدراسات العليا فى أقسام الكلية.. وورشة عمل عن وسائل التكنولوجيا وتدريس اللغة الإسبانية

آداب حلوان:



نكشف عن شروط اقسام آداب لعمل دراسات عليا

ورشة عمل لتدريس اللغة الإسبانية بآداب حلوان







تستعد كلية الآداب جامعة حلوان فى استقبال طلبات الطلاب الراغبين في استكمال دراستهم وعمل دراسات عليا من خلال كليات جامعة حلوان العديدة والمختلفة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها حسنى، القائم بعمل عميد كلية الآداب.





وكشف مسئول شئون الدراسات العليا والبحوث بكلية الآداب بجامعة حلوان لـ "صدى البلد"، عن شروط القبول فى أقسام كلية الآداب المختلفة، وقد جاءت الشروط كالآتى:

- قسم علوم مسرح:

. اجتياز الامتحان التحريري

. اجتياز الامتحان الشفوي

. اجتياز المقابلة الشخصية

- قسم اللغة الفرنسية:

. اجتياز الامتحان التحريري

. اجتياز الامتحان الشفوي

- قسم اللغة الإنجليزية وآدابها:

. اجتياز الامتحان التحريري

. اجتياز الامتحان الشفوي

- قسم المكتبات والمعلومات:

. اجتياز الامتحان التحريري

. اجتياز المقابلة الشخصية

- قسم علم النفس:

. اجتياز المقابلة الشخصية

- قسم الاجتماع:

. اجتياز المقابلة الشخصية

- قسم الجغرافيا:

. اجتياز المقابلة الشخصية

- قسم اللغة الإيطالية:

. اجتياز المقابلة الشخصية

- قسم اللغة العربية:

. اجتياز المقابلة الشخصية

- قسم اللغات الشرقية:

. ليس لديه أي شروط

- قسم الآثار والحضارة:

. ليس لديه أي شروط

- قسم الفلسفة:

لا يقل العدد عن ثلاث طلاب





وقد أعلن أنه تقرر فتح باب التقديم الالتحاق بالدراسات العليا بمراحلها الثلاث (دبلوم- ماجستير- دكتوراه) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ ويستمر التقديم حتى يوم الأحد الموافق ٧ فبراير ٢٠٢١.



وأضاف أنه نظرا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وتسهيلا على الباحثين، قد تقرر أن يكون التقديم إلكترونيا من خلال البريد الإلكتروني وهو:

[email protected]





ويتم بعد ملء استمارة الالتحاق ورفع الشهادات والأوراق المطلوبة عمل أكواد الطلاب الذين تقدموا واستوفوا الإجراءات، يتم إرسال كود على الإيميل الخاص بالباحث.





وقد حددت الجامعة الأوراق والمستندات المطلوبه للتقديم فى الدراسات العليا وهى كالآتي:





1- شهادة المؤهل + معادلة لخريجى الجامعات غير الحكومية من المجلس الأعلى للجامعات.

2- بيان تقديرات.

3- أصل شهادة الميلاد.

4- صورة البطاقه الشخصية.

5- (٦) صور شخصية.

6- الموقف من التجنيد للذكور.

7- شهادة حسن سير وسلوك.



وفى إطار متصل، عقدت كلية آداب حلوان دورة تدريبية في إطار أنشطة مشروع اكسيلينج Xceling"نحو التميز في اللغويات التطبيقية التدريس المبتكر للغة الأجنبية في مصر" والممول من مشروعات الاتحاد الأوروبي ايراسموس بلس.





ونظم مركز الابتكار اللغوي بكلية الآداب جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والأستاذة الدكتورة مها حسني، القائم بعمل عميد الكلية، ورشة عمل أونلاين بعنوان "وسائل التكنولوجيا وتدريس اللغة الإسبانية في مصر".





قدم الورشة الدكتورة رشا عبد العظيم، المدرس بقسم اللغة الإسبانية، وأدار الندوة الأستاذة الدكتورة هيام عبده، الأستاذ بقسم اللغة الإسبانية.





وهدفت إلى مشاركة تجربة كيفية الإستفادة من أدوات ووسائل التكنولوجيا المختلفة في تدريس اللغة الإسبانية في مصر، كذلك سلطت الضوء على الإمكانات التي تتمتع بها الأجهزة المزود بها مركز الابتكار اللغوي والتي تسمح بالبث الحي للورشة عن طريق خاصية Streaming وتسجيل الورشة وإمكانية إعادة تشغيها من جديد.





وتضمنت الورشة مناقشة مجموعة محاور من خلال إلقاء الضوء على الطرق الحديثة المستخدمة لتدريس اللغة الإسبانية، وتعزيز فكرة التعليم عن بعد، واستخدام وسائل التكنولوجيا المختلفة في تدريس اللغة الإسبانية عن بعد.





جدير بالذكر أن مركز الابتكار اللغوي بكلية الآداب بجامعة حلوان من مشروعات الاتحاد الأوربي تم تمويله ليصبح مركزا للتدريب على أحدث الطرق في تدريس اللغات الأجنبية والاستفادة من وسائل التكنولو جيا الحديثة في التدريس.



كما يهدف مشروع Xceling الذي تشارك فيه جامعة حلوان من خلال مركز الابتكار اللغوي بالتعاون مع خمسة جامعات مصرية (القاهرة، الإسكندرية، فاروس، المنيا، الأقصر) وستة جامعات أوروبية (سلامنكا، بولونيا، كويمبرا، بواتييه، هايدلبيرج وترينتي كوليدج) إلى إعداد جيل من المدربين من شباب الباحثين من الهيئة المعاونة لأقسام اللغات الأجنبية الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في التدريس، لذا تم تزويد مركز الابتكار اللغوي Language Innovation Centre بجهاز تخزين وثائقي لتسجيل الدورات التدريبية وإعادة بثها، كذلك به أحدث جيل من السبورات الذكية متعددة الاستخدام، وجهاز صوتي فائق الجودة وعدد من أجهزة اللاب توب مزودة ببرنامج Sanako وهو برنامج متقدم جدا لتعليم اللغات الأجنبية ويسهم بشكل كبير في التعليم التفاعلي.

