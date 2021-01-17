4 فرق دعم للبحث عن جثمان الشاب غريق ترعة الإسماعيلية منذ 10 أيام

أكد مصدر بمديرية أمن الشرقية، أنه تم الدفع بعدد من فرق الإدارة العامة للحماية المدنية بالإضافة إلى دفع مديريات الإسماعيلية والمنوفية والقليوبية والغربية، بفرق إنقاذ للمشاركة فى عمليات الإنقاذ والبحث عن جثمان شاب جامعي لقي مصرعه في حادث انقلاب سيارة نصف نقل فى مياه ترعة الإسماعيلية من أعلى كوبرى "الزوامل" ببلبيس منذ قرابة 10 أيام.

وأكد على حسن شاهين خال الشاب الفقيد أنه مر إلى الآن قرابة الـ 9 أيام ونجلنا في مياه ترعة الإسماعيلية ولم يتم العثور علي الجثمان إلى الآن بالرغم من الاستعانة بفريق من الغواصين والأهالي المنتشرين علي طول ترعة الإسماعيلية ولكن لم يتم العثور عليه.

واستكمل "علي" والدموع تنهمر من عينيه أنهم راضون بقضاء الله في وفاة نجل شقيقته ولكن إلى الآن لم يتم العثور علي الجثمان لدفنه وربما جرفته المياه إلي مكان بعيد أو مازال في أعماق ترعة الإسماعيلية ولذا يناشد المسئولين بضرورة التدخل من أجل العثور علي الجثة.

ومن جانبه فقد أكد وائل شاهين خال الشاب المتوفي أنه منذ قرابة 7 أيام ورد إلينا إتصال هاتفي عقب ذهاب الفقيد مع عدد من أفراد أسرته لإحضار "فرش عروسة، كان من المقرر عقد قرانها على أحد أقاربه، ولكن الفرحة تحولت إلى مأتم بعدما انقلبت بهم سيارة ربع نقل أعلى كوبري "الزوامل"، وسقطت بركابها في ترعة الإسماعيلية.

واستكمل "وائل" أنه أسفر الحادث عن مصرع والد العريس، وإصابة شخصين آخرين، وتمكنت فرق الإنقاذ من استخراج جثة المتوفي بعد فترة قصيرة من غرقه، وقيام فريق الإنقاذ النهري بالبحث عن الشاب الفقيد.

وأضاف "وائل شاهين" أنه منذ وقوع الحادث فقد قرر الأهالي القيام بأنفسهم بالبحث عن جثة الفقيد وتم الاتصال بجميع أقاربهم ومعارفهم بجميع الأماكن المار من أمامها ترعة الإسماعيلية من أجل البحث عن جثة الفقيد ولكن دون جدوى إلى الآن.

وأشار إلى أن تحولت جميع صفحات مواقع التواصل الإجتماعي إلى منصة لتقديم التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وأهله مطالبين الجميع البحث عن الجثة والاستعانة بمتخصصين من قوات الإنقاذ النهري وغيرها من أجل البحث عن الشاب الفقيد.







وناشد الأهالي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفي مدبولي ووزير الداخلية ووزير الدفاع من أجل إصدار تعليمات بتوفير متخصصين وغواصين من أجل مساعدتهم في العثور علي جثمان نجلهم داعين الله ان يرد الجثمان اليهم

ومن جانبه فقد أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن فرق قوات الإنقاذ النهري التابعة لقوات الحماية المدنية بالشرقية مازالت لليوم الثامن على التوالي تواصل أعمال البحث عن جثمان ضحية حادث سقوط سيارة ربع نقل من أعلى كوبري الزوامل العلوي بترعة الإسماعيلية، والذي أسفر عن حالة وفاة وإصابة 4 آخرين، تم إنقاذ وانتشال 3 منهم بمعرفة قوات الإنقاذ النهري وجاري البحث عن الرابع، والذي جرفته المياه بعيدًا ولم يتم تحديد موقعه حتى الآن.

وأضاف المحافظ أنه فور تلقي غرفة الأزمات و الكوارث بالديوان العام إخطارًا بالحادث بادر على الفور بالتواصل مع اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية وإخطار قوات الحماية المدنية للتعامل مع الحادث وانتشال المصابين والسيارة، حيث تم الدفع بقوات من الإنقاذ النهري تحت إشراف العميد محمد عدلي مدير الحماية المدنية والعقيد شريف بكر وكيل الإدارة.

وتمكنت القوات من انتشال السيارة من أعماق المياه واستخراج شخص تبين أنه لفظ أنفاسه الأخيرة وانتشال 3 أخرين ونقلهم لمستشفى بلبيس المركزي لتوفير أوجه الرعاية العلاجية و الصحية لهم.

وتواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها الحثيثة للبحث عن إنتشال جثمان الشاب الرابع والذي جرفته المياه بعيدا.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة وجميع الجهات المعنية تبذل قصارى جهدها لإنتشال الجثمان ، وأن الجميع متواجد ويُتابع على مدار الساعة لحين استخراجه، من خلال الاستعانة بكافة المعدات اللازمة لمساعدة الغواصين وقوات الإنقاذ النهري.

وأضاف العميد محمد عدلي مدير إدارة الحماية المدنية بالشرقية أن فرق قوات الإنقاذ النهري والغطاسين، تعمل بكامل طاقتها وتكثيف جهودها، لاستخراج ضحية حادث الزوامل وانتشال الجثة من المياه.

قدم محافظ الشرقية خالص التعازي والمواساه لأسر ضحايا الحادث الأليم، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

وفي سياق متصل وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية و الري بتكثيف أعمال تطهير و رفع ورد النيل و المخلفات من مياه الترعة والمساعدة في عمليات الإنقاذ.