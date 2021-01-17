جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من كروت الميمورى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من كروت الميمورى بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.





ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من دبى اشتبه محمد يوسف مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية قادم من الإمارات.





وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اي أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب أو رسوم أجاب بالنفى.





وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا من هيثم محمد مأمور الجمرك وإبراهيم حسن مدير الحركة فتبين وجود 9000 كارت ميمورى مخبأة فى على جسم الراكب.



