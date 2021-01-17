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رياضة

كواليس حل أزمة استضافة بتروسبورت مباراة الزمالك والجونة في الدوري

الأحد 17/يناير/2021 - 01:58 م
خالد الغندور
خالد الغندور
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يسرى غازى
كشف الإعلامي خالد الغندور كواليس انتهاء أزمة استضافة استاد بتروسبورت مباراة الزمالك والجونة فى الدورى الممتاز.


وقال خالد الغندور، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "إن المهندس زكريا  السيد، رئيس استاد بتروسبورت، وافق على استضافة المباراة بعد اتصال من كابتن أشرف قاسم وطلب رسمي مكتوب من الزمالك، كما قمت بإجراء اتصال مع رئيس العلاقات العامة لإنبي عصام عبد الجابر، وتم حل الأزمة".


وأنهى مجلس إدارة استاد بتروسبورت برئاسة زكريا السيد أزمة استضافة مباراة الزمالك والجونة المقرر إقامتها بعد غد، الثلاثاء، في الدورى الممتاز.


وأرسل فى وقت سابق مسئولو استاد بتروسبورت اعتذارا رسميا إلى نادى الزمالك بعدم إمكانية استضافة مباراة الفارس الأبيض أمام الجونة بداعى الانشغال بأعمال الصيانة.


ووافقت إدارة بتروسبورت على استضافة مباراة الزمالك والجونة المقرر إقامتها بعد غد، الثلاثاء، على ملعبه بعد اتصالات جرت بين الطرفين خلال الساعات الماضية.


وأرسلت إدارة استاد بتروسبورت فاكسا رسميا بالموافقة على استضافة المباراة إلى نادي الزمالك لتنتهى الأزمة برمتها.


وجاء تمسك مسئولية إدارة بتروسبورت فى وقت سابق بعدم استضافة مباراة الزمالك والجونة رغم اعتذار إدارى ومترجم فريق الزمالك عن تصريحات البرتغالي جايمي باتشيكو حيال سوء أرضية الملعب.


وتمسك مسئولو بتروسبورت بعدم استضافة مباراة الفارس الأبيض أمام الجونة رغم إقامة إحدى مباريات الدورى الممتاز التى كان أحد أطرافها فريق إنبي على ملعب بتروسبورت مؤخرا.


يذكر أن فريق الزمالك يحل فى المركز الثاني برصيد ١٦ نقطة خلف الأهلي المتصدر بنفس الرصيد وبفارق الأهداف.
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