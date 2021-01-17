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محافظات

للاطمئنان على مخزون الأكسجين.. رئيس مدينة سفاجا تتفقد المستشفى المركزي

الأحد 17/يناير/2021 - 02:21 م
جولة رئيس مدينة سفاجا
جولة رئيس مدينة سفاجا
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إبراهيم جادالله

تفقدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم، برفقة مدير جهاز شئون البيئة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بمستشفى سفاجا المركزي والاطمئنان على مخزون الأكسجين.


أوضحت المغربي أن اللجنة تابعت  الإجراءات الاحترازية والاشتراطات البيئية لمخازن اسطوانات الاكسجين، وتبيّن أن المخزون كاف يشمل ٦٠ اسطوانة وتنكات اكسجين بسعة ٦ أطنان.


وأشادت المغربي  بجهود الأطقم الطبية والقيادات التنفيذية بقطاع الصحة فى مواجهة كورونا، مؤكدة أنهم يؤدون رسالة ودور وطنى فى هذه المرحلة الحرجة فى ظل تداعيات فيروس كورونا، كما قدمت الشكر لقيادات إداراة الصحة بالمدينة والمحافظة على ما يقدموه من جهود مضنية لقطاع الصحة ومتابعة موقف الأكسجين الطبى أولا بأول لضمان تقديم خدمة طبية أفضل لمصابى كورونا.


وأكدت رئيس المدينة على متابعة الموقف الحالى لكورونا والتأكد من توافر كافة الخدمات الطبية والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية فى التعامل مع مصابى كورونا وحالات الاشتباه وكذا المسار الآمن حفاظا على أرواح المواطنين، ووجهت إدارة العلاقات العامة بالتواصل اليومي مع إدارة مستشفى سفاجا  وبتكثيف المتابعة لتذليل العقبات والوقوف على مدى الاحتياجات الضرورية وتوفير الأكسجين أولا بأول حسب احتياج المستشفى.

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