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برلمان

رئيس مجلس النواب: مسئوليتنا كبيرة أمام المواطن ورئيس الجمهورية

الأحد 17/يناير/2021 - 01:46 م
اجتماع اللجنة العامة
اجتماع اللجنة العامة للبرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عظَم المسئولية الملقاة على كاهل مجلس النواب الجديد أمام المواطن وأمام رئيس الجمهورية. 

جاء ذلك في كلمته بأول اجتماع للجنة العامة، اليوم الأحد، والتي تضمنت أعمالها تقديم التحية لمجلس النواب السابق على الجهد الكبير الذي قام به في استصدار عدد كبير جدًا من التشريعات في جميع المجالات، والتي كان لابد من إعدادها لإصلاح وبناء مستقبل هذا الوطن.

وأكدت اللجنة العامة على أهمية أن تكون لمجلس النواب الجديد رؤى ومستهدفات يعمل على تحقيقها، ليصل إلى ما يريد الوصول إليه، وأن يكون المواطن المصرى في بؤرة اهتمام كل مؤسسات الدولة وعلى الرأس منها مجلس النواب، وذلك من خلال إعمال كافة الآليات البرلمانية المتاحة للمجلس تشريعًا ورقابة.

وتطرقت مناقشات اللجنة لوضع ضوابط ومعايير تكفل استمرار المحافظة على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في جلسات المجلس واجتماعات لجانه، حيث أكدت اللجنة العامة على أهمية استمرار التنبيه المشدد بضرورة اتباع الأعضاء باللجان النوعية والهيئات البرلمانية لضوابط ومعايير الإجراءات الاحترازية التى يفرضها فيروس كورونا المستجد، خاصة ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعى قدر الإمكان، وذلك لتقديم النموذج المشرف للبرلماني المسئول، حفاظًا على الصحة العامة، وتقديم النموذج المحتذى للمواطن المصري في ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية في كافة مناحى حياته لتفادي الإصابة بالفيروس.

كما تطرق المناقشات تنظيم دخول مرافقي السادة الأعضاء في المجلس، حيث نوهت اللجنة العامة بضرورة التخفف قدر الإمكان من اصطحاب السادة الأعضاء مرافقين إلى حرم المجلس، مراعاة لتداعيات فيروس كورونا، وحفاظًا على صحة المرافقين وصحة الأعضاء، ومنع التواجد كثيف العدد داخل المجلس.
رئيس مجلس النواب: مسئوليتنا كبيرة أمام المواطن ورئيس الجمهورية
رئيس مجلس النواب: مسئوليتنا كبيرة أمام المواطن ورئيس الجمهورية
رئيس مجلس النواب: مسئوليتنا كبيرة أمام المواطن ورئيس الجمهورية
رئيس مجلس النواب: مسئوليتنا كبيرة أمام المواطن ورئيس الجمهورية
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