رئيس مجلس النواب: مسئوليتنا كبيرة أمام المواطن ورئيس الجمهورية

أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عظَم المسئولية الملقاة على كاهل مجلس النواب الجديد أمام المواطن وأمام رئيس الجمهورية.
جاء ذلك في كلمته بأول اجتماع للجنة العامة، اليوم الأحد، والتي تضمنت أعمالها تقديم التحية لمجلس النواب السابق على الجهد الكبير الذي قام به في استصدار عدد كبير جدًا من التشريعات في جميع المجالات، والتي كان لابد من إعدادها لإصلاح وبناء مستقبل هذا الوطن.
وأكدت اللجنة العامة على أهمية أن تكون لمجلس النواب الجديد رؤى ومستهدفات يعمل على تحقيقها، ليصل إلى ما يريد الوصول إليه، وأن يكون المواطن المصرى في بؤرة اهتمام كل مؤسسات الدولة وعلى الرأس منها مجلس النواب، وذلك من خلال إعمال كافة الآليات البرلمانية المتاحة للمجلس تشريعًا ورقابة.
وتطرقت مناقشات اللجنة لوضع ضوابط ومعايير تكفل استمرار المحافظة على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في جلسات المجلس واجتماعات لجانه، حيث أكدت اللجنة العامة على أهمية استمرار التنبيه المشدد بضرورة اتباع الأعضاء باللجان النوعية والهيئات البرلمانية لضوابط ومعايير الإجراءات الاحترازية التى يفرضها فيروس كورونا المستجد، خاصة ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعى قدر الإمكان، وذلك لتقديم النموذج المشرف للبرلماني المسئول، حفاظًا على الصحة العامة، وتقديم النموذج المحتذى للمواطن المصري في ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية في كافة مناحى حياته لتفادي الإصابة بالفيروس.
كما تطرق المناقشات تنظيم دخول مرافقي السادة الأعضاء في المجلس، حيث نوهت اللجنة العامة بضرورة التخفف قدر الإمكان من اصطحاب السادة الأعضاء مرافقين إلى حرم المجلس، مراعاة لتداعيات فيروس كورونا، وحفاظًا على صحة المرافقين وصحة الأعضاء، ومنع التواجد كثيف العدد داخل المجلس.