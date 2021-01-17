فى حملات بالأسواق والمخابز .. إحالة 109 محاضر بمخالفات للنيابة في الدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة في المخابز والأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والأسعار المناسبة.



وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات حيث ضبطت الحملات العديد من المخالفات التموينية والبيئية بالاسواق والمخابز وتم تحرير 109 محاضر لمخالفات بنطاق المحافظة منهم 43 محضرا في مجال المخابز و66 محضرا في مجال الأسواق والمحلات.





وقرر المحافظ إحالة جميع المحاضر المحررة الى النيابة العامة لاعمال شئونها غيما جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية.





وأوضح وكيل الوزارة أنه تم المرور على عدد من الاسواق والمخابز والمحلات بمراكز ومدن المحافظة اسفرت عن ضبط مخالفات في مجال المخابز شملت نقص وزن ومخالفة مواصفات وتصرف في دقيق ،وعدم وجود لافتة وتجميع خبز وعدم وجود بون صرف ،وفي مجال الأسواق والمحلات شملت عدم اعلان عن الأسعار وادارة نشاط بدون ترخيص وبيع بازيد من التسعيرة وتجميع سلع مدعمة وتصرف في سلع تموينية.





وأشار إلى أنه تم ضبط 600 كيلو سكر تمويني تم تجميعهم و85 شيكارة اعلاف بدون فواتير شراء و12 قاروصة سجاير بيع بأزيد من التسعيرة و80 كيلو لحوم ذبح خارج السلخانة ،وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين لمتابعة تصرفات النيابة فى الوقائع المشار اليها .





وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين .