نظرة رأفة.. فريق نسائي لكرة القدم بالصعيد يوجه رسالة مهمة للمسئولين

قالت آلاء زينهم، كابتن اول فريق نسائي لكرة القدم بالصعيد، إن الفرقة بدأ تشكيلها منذ 5 سنوات تقريبا، وصاحب الفكرة لتكوين الفريق الكابتن ايمن طه، وبدأ الفريق بـ 5 فتيات فقط، ثم اصبح فريق كامل ومعتمد باتحاد الكرة، وحاليا يشارك في الدوري الممتاز.





وأضافت آلاء زينهم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "دي ام سي"، ان هذه اول مرة يشارك الفريق في الدوري الممتاز، ولكن خلال الـ 3 سنوات الماضية كان يلعب في دوري الدرجة الثانية وحصل على لقب الفريق الاول في الصعيد لـ 3 مرات على التوالي.





واوضحت ان اعمار الفتيات تتراوح من 14 إلي 32 سنة، مشيرة إلى أن الفريق يعاني من مشكلة كبرى يمكن أن تجعله يتفكك وهذه المشكلة تتركز في انعدام الامكانيات المادية.





ونوهت إلى انهم يتحملون كل شئ على نفقتهم الشخصية من انتقال وسفر وملابس وكل شئ، معقبة: "احنا مش هنقدر نكمل كده"، وطالبت المسؤلين او رجال الاعمال ان ينظروا اليهم، قائلة: "بوصلنا بصة رأفة".