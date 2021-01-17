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رياضة

بعد إخماد فتنة رمضان صبحي.. أزمة جديدة في بيراميدز

الأحد 17/يناير/2021 - 01:46 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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عمرو الحلوانى

تسيطر حالة من الغضب على اللاعب محمد فاروق الجناح الهجومى للفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز بسبب استبعاده المتواصل من المشاركة مع الفريق خلال الجولات الماضية من منافسات الدوري الممتاز.

ويعيش محمد فاروق أوقاتا صعبة داخل نادي بيراميدز فى الوقت الحالى بسبب خروجه التام من حسابات الأرجنتينى أروابارينا  المدير الفنى واقتصار دوره داخل الفريق على خوض التدريبات فقط بعد أن كان لاعبا مهما داخل الفريق السماوى فى السنوات الماضية.

ويعتمد أروابارينا مدرب بيراميدز بشكل مستمر على تواجد الثنائى رمضان صبحى وإيريك تراورى " أجنحة هجومية " فى تشكيل الفريق بجانب مشاركة على فترات متباعدة لإسلام عيسي وأحمد الشيخ.

وأصبح محمد فاروق يمثل أزمة داخل نادي بيراميدز خاصة بعد تلويح اللاعب برغبته فى الرحيل عن الفريق من أجل الحصول على فرصة المشاركة فى المباريات ولكن الإدارة تتمسك باللاعب فى ظل القناعات بقدراته الفنية.

وكانت إدارة بيراميدز نجحت فى إخماد فتنة أنباء رغبة رمضان صبحي نجم الفريق فى العودة من جديد للأهلى بعد الشائعات التى انتشرت بقوة خلال الفترات الماضية.

يذكر أن بيراميدز نجح فى تحقيق فوز مهم فى مباراته الأخيرة بالدوري الممتاز على حساب المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف فى مباراة شهدت تألقا كبيرا من قبل رمضان صبحي والذى سجل هدفين ونجح فى خطف كل الأنظار إليه.

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