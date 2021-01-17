الأطباء تلتقي مسئولي اللجان الطبية لبحث مزيد من التسهيلات لاحتساب الوفاة الإصابية لشهداء كورونا

حضر اللقاء أعضاء اللجنة الاستشارية للأمراض المهنية ، ود. مراد نصيف عضو الإدارة المركزية للجان الطبية ومقرر اللجنة الاستشارية للأمراض المهنية ، ومحسن طنطاوى ممثل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، وتم فى اللقاء مناقشة الفئات المستحقة من الفريق الطبى لهذا المعاش " معاش الوفاة الإصابية" ، وهم :

1-أطباء الامتياز

2- المتدربون ( تعرض مستندات كل حالة على حدة لفحصها )

3- الوفاة خارج البلاد ويعمل فى منشآت الرعاية الصحية .

4- عمال اليومية بالقطاع الحكومى

5- عمال العقود المسدد عنه حصة الإصابة شاملين من هم فوق السن القانونى

6- من تسرى عليهم الوفاة الإصابية حسب رؤية اللجنة الإستشارية للأمراض المهنية والعجز المهنى .





أما عن المستندات المطلوبة لإحتساب الوفاة إصابية ..فقد تم الإتفاق على أن يتم تقديم ملف يحتوى المستندات الأتية:





1- استيفاء نموذج 29 ث .ص من جهة العمل ( نموذج احتساب الوفاة إصابية )

2- صورة بطاقة الرقم القومى

3- صورة طبق الأصل من بطاقة الوثف الوظيفى

4- شهادة الوفاة

5- فى حالة الوفاة فى مستشفى ,تقرير طبى من المستشفى مرفق به مايفيد الإصابة بفيروس كورونا المستجد

6- فى حالة الوفاة خارج المستشفى، نتيجة المسحة وفى حال عدم توافرها : يعتد بالأشعة المقطعية على الرئتين بها علامات إلتهاب رئوى غير نمطى

7- نموذج إخطار بلاغ وقوع إصابة عمل من جهة العمل .





كما تم فى اللقاء التوصل إلى إجراءات ميسرة لاستخراج شهادة وفاة إصابية بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد وهى كالتالى :

1- استيفاء الملف كاملا وارساله الى اللجنة الطبية حسب الموقع الجغرافى لكل حالة

2- تقوم اللجنة الطبية بعد فحص الملف وإرساله للإدارة المركزية للجان الطبية

3- عرض الملف على اللجنة الاستشارية العليا للأمراض والعجز المهنى

4- إرسال الملف كاملا إلى هيئة التأمين الإجتماعى لإتخاذ اللازم طبقًا للقانون .