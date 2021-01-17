لمحاربة كورونا.. اتحاد طلاب حلوان يؤكد على ارتداء المسك الطبي والحفاظ على صحة الطلاب

أطلق اتحاد طلاب بجامعة حلوان حملة توعوية التعريف بطرق الحماية والوقائية من فيروس كورونا، وجاء هذا تحت شعار من الطلاب وللطلاب، وجه الاتحاد الطلاب إلى الطريقة الصحيحة في ارتداء الكمامة.





وأكد عضو اتحاد طلاب جامعة حلوان لصدى البلد أن الاتحاد حريص على عمل مبادرات وحملات لزيادة وعى شباب الجامعة على ضرورة التصدي لفيروس كورونا وطرق الوقاية وكيفية تجنب الإصابة بالفيروس.





وجاء ذلك تزامنا مع الحملة التى أطلقتها اتحاد الطلاب بجامعة حلوان حملة بعنوان " #احمى_نفسك_صحتك_تهمنا "، لتوعية الطلاب بخطر الموجة الثانية لكورونا والبقاء بالمنزل حفاظا على سلامتهم وسلامة من حولهم.









شملت الحملة العديد من النصائح التى تهدف للوقاية من كورونا مقدمة من الإدارة الطبية بالجامعة وأهمها كيفية ارتداء الكمامة:





1/ أغسل يديك بالماء والصابون أو افرك يديك بالكحول





2/قم بتغطية الأنف والفم وكن حريصًا على تغطيتهم بأحكام .





3/تجنب لمس الماسك وإذا قمت بلمس الماسك قم بغسل يديك بالماء والصابون .





4/ تخلص من الماسك بمجرد أن يصبح رطب أو يتمزق وقم بوضع أخر .

5/ عند خلع الماسك قم بنزعة من الخلف ولا تلمس سطح الماسك وتغسل يديك بالماء والصابون بعد خلعة





جدير بالذكر ان جامعة حلوان أوضحت أنه في حالة ظهور أي أعراض تتشابه مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كارتفاع في درجة الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس أو ألم في الحلق أو رشح الأنف أو فقدان حاسة الشم أو التذوق على أحد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة أو الموظفين أو الطلبة المنتمين لجامعة حلوان ، يمكن حينها التواصل مع أحد أعضاء هيئة التدريس المختصين بكلية الطب بالجامعة، وذلك من خلال الاتصال تليفونيًا أو إرسال رساله واتس آب على أحد الرقمين الآتيين (الخدمة تعمل ٢٤ ساعة يوميًا):

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