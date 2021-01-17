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حوادث

إحنا بوليس.. حبس عصابة الشرطة المزيفة لاستيلائهم على 6 ملايين جنيه من تاجر

الأحد 17/يناير/2021 - 02:48 م
كلبش- ارشيفية
كلبش- ارشيفية
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق المختصة، حبس تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه من تاجر عملة بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، فى منطقة البساتين.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

البداية عندما تلقى قسم شرطة البساتين بلاغًا من تاجر مفاده قيام 6 أشخاص، بالاستيلاء منه على 6 ملايين جنيه منتحلين صفة رجال شرطة.

وأضاف أنه بعد الاتفاق مع شخص علي تبديل مبلغ مالي من العملة الصعبة، وفور الوصول، تفاجأ بوجود أشخاص، وقاموا بسرقة الأموال، وفروا هاربين، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة.

وألقى القبض على جميع المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
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