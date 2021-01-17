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رياضة

ألمانيا ضد الرأس الأخضر.. إلغاء أول مباراة فى مونديال اليد بسبب كورونا

الأحد 17/يناير/2021 - 01:59 م
كأس العالم لليد
كأس العالم لليد
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عمرو الحلوانى

قرر الاتحاد الدولى لكرة اليد إلغاء مباراة ألمانيا والرأس الأخضر التى كانت من المقرر إقامتها اليوم بسبب ارتفاع نسب إصابات كورونا بمنتخب الرأس الأخضر.


وأكد الاتحاد الدولى، عدم قدرة ثنائي كاب فيردي المصابين بكورونا على اللعب بعد أن خرج تحليل PCR الخاص بهما إيجابي يوم أمس السبت.


بحسب المادة F .7 . c، يجب على أي فريق تواجد 10 لاعبين به من بينهم حارس مرمى للعب في المباراة.


وفي الوقت الحالي لا يملك الرأس الأخضر سوى 9 لاعبين. وبما إن نتائج التحليل تستغرق 48 ساعة، وأن كل لاعب يحتاج إلى تحليلى PCR سلبيين متتاليين، وبما إن أحد اللاعبين حصل على نتيجة سلبية أمس السبت، يمكنه المشاركة ضد أوروجواي مع شرط أن يحصل على نتيجة سلبية في تحليل غد الإثنين.


وبناء على ذلك الأمر، سيتم احتساب المباراة 10-0 لصالح ألمانيا، مع حصول ألمانيا على نقطتين.

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