نائب الشيوخ: المشروعات القومية جزء من ثمرة الإصلاح الاقتصادي

قال النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تشهد تدشين عدد من المشاريع الضخمة والعملاقة غير مسبوقة في البلاد، وسوف تستمر خلال الفترة المقبلة، وهو ما يؤكد على استمرار التنمية والعبور للمستقبل بكل قوة تحت قيادة الرئيس السيسي.





وأضاف "محسن" خلال تصريحات له اليوم، أن تدشين الرئيس السيسي للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من القطار الكهربائي، والذي سيتكلف نحو 360 مليار جنيه، إضافة غير مسبوقة للتنمية ووسائل المواصلات في مصر، بجانب الربط بين الشرق والغرب والبحرين الأحمر والمتوسط.





وأكد عضو مجلس الشيوخ أن إعلان الحكومة، البدء في تنفيذ مشروع مترو الأنفاق في الإسكندرية، قفزة أخرى هائلة خصوصا وأن المشروع سيتكلف نحو 1.6 مليار يورو، وسيعمل على القضاء على الزحام في الإسكندرية كما أنه كان مطروحا للتنفيذ منذ أكثر من 20 عاما، كغيره من المشروعات حبيسة الأدراج التي أنجزها السيسي.





وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن هذه المشاريع العملاقة، تؤكد على الاستقرار في الوطن وحالة البناء والتنمية والتعمير، بالإضافة إلى انها جزء من ثمرة الإصلاح الاقتصادي والمالي في الوطن على مدى السنوات الماضية وتوفر الموارد.