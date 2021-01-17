بقرار المحافظ .. إزالة فورية لـ 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ان التعديات على الاراضى الزراعية واراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الى ضرورة ان تتضافر جهود كافة الاجهزة لايقاف تلك التعديات تنفيذا للقانون حرصا على مستقبل الاجيال القادمة وتوفير حياة كريمة لهم.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على تقارير جهود اجهزة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق مع اقسام ومراكز الشرطة والادارات والجمعيات الزراعية للتصدى الفورى لاى تعديات على الاراضى الزراعية او البناء بالمخالفة.



ففى مركز ومدينة اجا قالت رحاب المزين انه تم إزالة سور حديدى مصادرة القوائم الحديديه بالتعدى على ارض زراعيه بالوصفية باجا بمساحة 8قيراط ، وتم تنفيذ ازالة مبنى بالبناء على أرض زراعيةبمساحة260 متر مربع بقرية ميت ابوالحسن التابعه للوحدة المحليه باخطاب ، وتم تنفيذ ازالة سلالم مخالفة بأحد شوارع قرية ميت مسعود ، وتم فك شده خشبيه بالدور الارضي بدون ترخيص داخل الكتلة السكنيه بقرية ميت العامل وتم ايضا فك شدة خشبية بدور الاول علوى بصهرجت الصغرى وتم اتخاذ الاجراءت القانونية حيال المخالفات المذكورة.



وفى مركز ومدينة طلخا قال محمد الامين رئيس المركز انه تم ايقاف اعمال وفك شده خشبيه لسقف الدور الرابع العلوى ضمن ازالة اعمال البناء المخالفه بالمدينة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.



وفى مركز ومدينة المطرية قال محمد حمص رئيس المركز انه تم الازاله الفورية لتعدى ببناء الدور الرابع العلوى حتى منسوب الاعتاب بدون ترخيص على مساحه 80م وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.



وفى نطاق حى غرب مدينة المنصورة قال محمد عبد الباقى رئيس االوحدة المحلية لحى غرب انه تم إيقاف الأعمال وإزالة أعمدة الدور العاشر العلوى لعقار مخالف خلف جامعة الأزهر لمخالفتة قرار السيد رئيس الوزراء ،بوقف اعمال البناء والذى يسمح فقط باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء قبل وقف تراخيص البناء وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.



وفى مركز ومدينة ميت سلسيل قال السيد عبد السلام رئيس المركز انه تمت ازاله شده خشبيه على مساحه 12 متر مربع بمدينه ميت سلسيل كانت معده لأعمال ترميم بالمنزل دون الحصول على ترخيص داخل الحيز العمراني وتم إخلاء الموقع واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ان المحافظة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لاى محاولات الشروع فى التعدى على الارض الزراعية واملاك الدولة وقال انه لاتفريط فى متر واحد من الارض الزراعية بالدقهلية او اراضى الدولة وقال بان هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر فقط، وشدد محافظ الدقهلية على اهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الاجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع للتعدي على الاراضي الزراعية واملاك الدولة.