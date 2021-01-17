ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

٣٠ يناير الحكم في دعوى وقف نقل تماثيل الكباش من معابد الكرنك لتزيين ميدان التحرير

الأحد 17/يناير/2021 - 02:19 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
Advertisements
محمد زهير
قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى، حجز دعوى وقف عملية نقل لـ ٤ من تماثيل الكباش الموجودة على الطريق الرابط بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر بغية استخدامها في تزيين ميدان التحرير بالقاهرة، للحكم بجلسة ٣٠ يناير. 


وأقيمت الدعوى نظرا لخطورة ذلك على هذه القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن، ونظرا لأن ذلك يخل بطبيعة المعلم الأثري الذي سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه.


وطالبت بإلغاء قرار وزير الآثار السلبي بالامتناع عن تنظيم مسابقة لتصميم مستنسخات للقطع المراد نقلها عوضا عن اقتطاعها من مكانها الأصلي أسوة بما تم من مسابقات لتزيين ميادين العاصمة الإدارية الجديدة.


واستندت الدعوى، إلى نصوص الدستور والقانون وكذا ميثاق فينيسيا واتفاقية اليونسكو ١٩٧٠، والتى تنص على وقف جميع القرارات المتعلقة بتغيير أماكن أي من القطع الأثرية المصرية التي لا تقدر بثمن والتي لا يجوز نقلها إلا لحمايتها مما قد يحدث من أخطار تهدد سلامتها.


وذكرت أن هناك خطورة على نقل تلك الآثار ويهدد سلامتها ويخل بطبيعة المعلم الأثري الذي سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه.
Advertisements
Advertisements

النائب العام يأمر بإحالة ثلاثة متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لتوليهم قيادة بجماعة المرابطون الإرهابية

قبل شراء شقة.. تعرف على إجراءات البيع ونقل الملكية بالشهر العقارى

احذر .. 4000 جنيه غرامة تجاوز السرعة في قانون المرور الجديد

بسبب حركة استفزازية من حماتها.. زوجة تطلب الطلاق بعد 30 دقيقة من إعلان زواجها

حقيقة دوي انفجار سُمِع في الدقهلية

شعبة الدخان: المستهلك لن يتحمل أعباء تحصيل 25 قرشا عن كل علبة سجائر لصالح التأمين الصحى

بعد فشل احتراف مصطفى محمد.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك خلال ساعات

إعفاء هذه الفئات من رسوم رخصة قيادة السيارة .. تعرف عليها

حلم الغندور الكبير.. 3 مؤشرات تفتح باب انتقال رمضان صبحي للزمالك

سقوط جوارديولا العرب .. رضا عبدالعال يغرق فى بئر الفشل مع طنطا وإقالته مطلب جماهيري

أستاذ أمراض صدرية: حالة واحدة تؤكد إصابة الشخص بـ كورونا .. تعرف عليها

سب ريهام سعيد.. رفض استشكال سما المصري على حبسها 6 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيتل كوفي.. شاهد سيارة تقدم البهجة في كوب قهوة

لامع.. شاهد فستان هنا الزاهد في حفل زفاف نادر حمدي

رينو تكشف عن السيارة 5 الكهربائية الاختبارية