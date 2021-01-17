٣٠ يناير الحكم في دعوى وقف نقل تماثيل الكباش من معابد الكرنك لتزيين ميدان التحرير

قررت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى، حجز دعوى وقف عملية نقل لـ ٤ من تماثيل الكباش الموجودة على الطريق الرابط بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر بغية استخدامها في تزيين ميدان التحرير بالقاهرة، للحكم بجلسة ٣٠ يناير.









وأقيمت الدعوى نظرا لخطورة ذلك على هذه القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن، ونظرا لأن ذلك يخل بطبيعة المعلم الأثري الذي سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه.









وطالبت بإلغاء قرار وزير الآثار السلبي بالامتناع عن تنظيم مسابقة لتصميم مستنسخات للقطع المراد نقلها عوضا عن اقتطاعها من مكانها الأصلي أسوة بما تم من مسابقات لتزيين ميادين العاصمة الإدارية الجديدة.









واستندت الدعوى، إلى نصوص الدستور والقانون وكذا ميثاق فينيسيا واتفاقية اليونسكو ١٩٧٠، والتى تنص على وقف جميع القرارات المتعلقة بتغيير أماكن أي من القطع الأثرية المصرية التي لا تقدر بثمن والتي لا يجوز نقلها إلا لحمايتها مما قد يحدث من أخطار تهدد سلامتها.









وذكرت أن هناك خطورة على نقل تلك الآثار ويهدد سلامتها ويخل بطبيعة المعلم الأثري الذي سيتم اقتطاع هذه التماثيل منه.