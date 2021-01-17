"الأغذية العالمي" يسلم "القوى العاملة" 30 جهاز تابلت لدعم مبادرة "مهنتك مستقبلك" بـ 27 وحدة متنقلة

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، الأحد، في ديوان عام الوزارة، بالممثل المقيم ومدير مكتب القاهرة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للأغذية العالمي منجستاب هايلي، في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والبرنامج، حيث قام "هايلي" بتسليم الوزارة 30 جهاز تابلت (الأجهزة اللوحية)، وذلك في إطار دعم البرنامج لمبادرة "مهنتك مستقبلك" ليتم استخدامها في الوحدات المتنقلة لدعم نقل وتوصيل المعلومات في مشروعات الوزارة المختلفة .





في مستهل اللقاء رحب الوزير بالحضور، مؤكدا أن الوزارة تحتاج إلى عمل قاعدة بيانات كاملة عن الوحدات التدريبية المتنقلة والمتدربين فى 27 محافظة، بتسجيل كامل لكل مفرداتها، ومتابعتها بعد الانتهاء من عملية التدريب، خاصة وأن البرنامج التدريبي الذى تم تصميمه وتجربته فى تلك الوحدات أتى بثماره، وحقق نتائج إيجابية تم استهدافها منه.





وأشار الوزير إلى أن بناء قواعد البيانات تساعدنا فى إشراك العديد من الجهات الراغبة فى المساعدة فى هذا البرنامج من الوزارات المختلفة والبنوك، لمساعدة هؤلاء الشباب الطموح لعمل مشروعاته الصغيرة، والتى ستعود عليه وعلى وطنه بالنفع، وتوفر فرص العمل له ولغيره من الراغبين فى العمل، مؤكدا أن الوزارة تعمل على مساعدة الشباب بكل الطرق وبشروط ميسرة حتى يحصل على ما يحتاج إليه.





وكلف الوزير الإدارة المركزية للتدريب المهني بمتابعة قواعد البيانات، فى كل المديريات والإدارات التابعة، وتقديم تقرير شهري عن المتدربين الحاليين، وخريجي التدريب، ونوع التدريب، والعمل على تطوير وحدات تدريبية جديدة بالتعاون مع وزارة الإسكان، تحقيقًا للهدف التى تسعى إليه الوزارة فى الفترة الحالية، خاصة فى ظل تعاون برنامج الأغذية مع الوزارة ورغبتهم واستعدادهم على العمل أكثر وأكثر حول هذا الملف فى المرحلة القادمة.





كما وجه الوزير بضرورة إشراك برنامج الأغذية كشريك أساسي فى القيام بهذا العمل، للوصول للأهداف المرجوة، والمخطط تنفيذها من برنامج التدريب على الوحدات المتنقلة، لخدمة الشباب وتمكين المرأة، مشيرًا إلى تركيز الجهود على الجهات التى تصدق فى قولها.





كما قدم الوزير الشكر والتقدير لكل القائمين من البرنامج على إنجاح ذلك التعاون، ممثلًا عن الدولة المصرية فى هذا الملف، خاصة وأن البرنامج قدم للوزارة 30 تابلت حتى يوفر السهولة فى التعامل مع المتدربين، ولاستيعاب كل الوسائل الحديثة للتشغيل فى هذ الشأن، ليتم متابعة تلك المنظومة لحظيًا، من خلال الإدارات المعنية خلال فترات التدريب وللمحافظة على قواعد البيانات التى سيتم بناؤها للمتدربين خلال برامج التدريب القائمة، وحتى بعد تسلمهم لفرصة عمل لائقة.





خلال اللقاء تم مشاهدة عرض تقديمى لما قامت به وزارة القوى العاملة من جهود فى تطوير التدريب داخل وحدات التدريب المتنقلة منذ بداية العمل عليها وحتى الآن، بدأ بالتعريف بتلك الوحدات والمهن التى تقدم التدريب عليها، والهدف منها، وأماكن تواجدها فى المحافظات، وأبعاد تلك الوحدات والتى وصلت لـ 13 متر طول، و2.5 متر عرض، قبل فتح جانبيها، والتى تم العمل عليها داخل ديوان الوزارة، والمخرجات التى قدمتها تلك الوحدات والتى وصلت خلال الفترة من أول أكتوبر 2019 وحتى 15 مارس 2020 لـ 51 دورة تدريبية تخرج منها 770 متدربًا ، وفى الفترة من 15 مارس وحتى الآن وصلت لـ 50 دورة بإجمالى 500 متدرب.





كما تم مشاهدة عرض تقديمى لما قدمه برنامج الأغذية العالمي فى المجتمع المصري فى الفترة الأخيرة، ودوره فى استعمال دور التحول الرقمي فى بناء الشركات مع الجهات المختلفة التى يتعامل معها البرنامج، حيث يعمل فى إطار الحكومة المصرية، والتى تهتم حاليًا بدعم التكنولوجيا والتحول الرقمي.





كما تم عرض بعض الجهات التى قام البرنامج بمساعدتها على سبيل المثال، وذلك بمساعدتهم على عمل منصات إلكترونية، أو تقديم أجهزة لوحية، أو كورسات بناء القدرات لموظفيها، وتوفير الدعم اللازم لتمكين المرأة المصرية.





بدوره قدم مانجستاب هايلى مدير برنامج الأغذية العالمي، الشكر والتقدير، مؤكدًا استعداده للعمل على تنمية مهارات الشباب فى المناطق الأكثر احتياجًا، مشيرا إلى أننا نعمل قدر المستطاع على توفير فرص تدريب وعمل للشباب، حيث يتمثل عمل البرنامج فى مصر، مثلما أقرته القيادة السياسية فى لقائها مع المدير التنفيذي للمشروع فى: تشغيل الشباب، وتمكين المرأة، ونقل الخبرات والمعلومات، ودعم صغار المزارعين، والتى تعمل عليها وزارة القوى العاملة بالفعل، والذى يخدم تحقيق هذه الأهداف وجود تلك الوحدات بالقرى لدعم الشباب وتمكين المرأة.





وأوضحت مسئولة العلاقات الحكومية آلاء زهيري، استعداد البرنامج والقائمين عليه بالتعاون مع الوزارة فى تطوير تلك الوحدات ودعمها بالأجهزة اللازمة التى تسهل ربطها بالإدارة المركزية بالوزارة، حتى يتم استخدامها الاستخدام الأمثل، فى أكثر من مجال وعلى أكثر من مهنة، وتجميع بيانات المتدربين بها فى قاعدة بيانات مركزية واحدة.





في ختام اللقاء أهدى الوزير هدية تذكارية لمدير مكتب المنظمة تعبر عن العلاقة الطيبة بين الوزارة والمنظمة، متمنيًا النجاح والتوفيق للجهود التى يتم بذلها فى الفترة القادمة والتعاون بين الجهتين.





حضر اللقاء من جانب الوزارة آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وإيهاب عبد العاطى المستشار القانوني للوزارة، ومن جانب المنظمة آلاء الزهيري مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية، ودعاء عرفة مسئول برامج الحماية الاجتماعية، وشريفة سعيد مسئول برامج الاغاثة والطوارىء، ومحمد جمال مسئول صيانة التابلت.