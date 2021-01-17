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اقتصاد

الشوربجي والشيخ يفتتحان أول صالون ثقافي للهيئة الوطنية للصحافة

الأحد 17/يناير/2021 - 02:27 م
صدى البلد
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آية الجارحى
افتتح عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فعاليات أول صالون ثقافي تنظمه الهيئة، وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية.


في البداية، رحب عبد الصادق الشوربجي بالحضور، مؤكدا أن هذا الصالون الثقافي هو بداية لسلسلة من اللقاءات المستمرة التي تعتزم الهيئة عقدها خلال المرحلة المقبلة.


وقال الشوربجي إن تنظيم هذا الصالون الثقافي يأتي انطلاقا من إدراك الهيئة لأهمية تبادل الرؤى ووجهات النظر حول أساليب الإدارة الحديثة، خاصة فيما يتعلق بإدارة المؤسسات الصحفية القومية وأهمية تأهيل الكوادر من الصف الثاني لتولي مواقع الإدارة العليا خلال المرحلة المقبلة.


وأضاف أن الهيئة نظمت خلال الفترة الماضية ما يزيد على 35 دورة تدريبية للعاملين بالمؤسسات الصحفية من صحفيين وإداريين وعمال في مجالات الإدارة المالية والمحاسبية والتسويق والطباعة وفنون التحليل الصحفي المختلفة وغيرها من المجالات المتعلقة بالعمل الصحفي.


وأكد أن الفترة القادمة سوف تشهد تنظيم عدد كبير من الدورات المتخصصة في إطار خطة الهيئة للارتقاء بمستوى العاملين في المؤسسات الصحفية وتأهيلهم وفقًا لأحدث نظم الإدارة الحديثة.


من جانبه، أعرب الدكتور صالح الشيخ عن سعادته بافتتاح أول صالون ثقافي للهيئة والمناقشات الثرية التي تخللت اللقاء، وعكست حرص الحضور على متابعة ما أنجزته الدولة المصرية في إصلاح الجهاز الإداري للدولة والتطلع للمعاونة وتقديم الدعم الإعلامي لتعريف المواطنين بالجهود المبذولة من أجل رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، موجها الشكر للأستاذ عبد الصادق الشوربجي على الدعوة الكريمة وإتاحة هذه الفرصة للقاء القيادات الصحفية المتميزة.


وتحدث رئيس الجهاز خلال الصالون عن التحديات التي تواجه المؤسسات في العالم، مؤكدا أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتنفيذ إصلاح إداري بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأكد الشيخ أهمية دور وسائل الإعلام في نقل مطالب وطموحات المواطنين لصناع القرار وواضعي السياسات العامة، موضحا أن الحكومة المصرية أعلنت خطتها للإصلاح الإداري في عام 2014، مشيرا إلى أن خطة الإصلاح الإداري تتعامل مع عدد من التحديات المحلية التي تواجه الإدارة العامة في مصر، وأهمها تعقد الهيكل التنظيمي للمؤسسات.


واستعرض الدكتور صالح الشيخ جهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتنفيذ خطة الإصلاح الإداري في جميع محاورها بالتوزاي، ومنها إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات والذي أنشأه الجهاز لتقييم المتقدمين لشغل وظائف الإدارة العليا أو التعيين في أدنى الدرجات، أو المتقدمين لنيل منح أو تحديد الاحتياجات التدريبية وذلك بالمركز التابع للجهاز، في العديد من الجهات بالجهاز الإداري للدولة مثل وزارات النقل، والأوقاف والتعليم العالي والبحث العلمي.


كما استعرض الدكتور صالح الشيخ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، والذي يهدف إلى تحديث الملفات الوظيفية للعاملين بالوزارات والجهات التابعة لها والهيئات العامة والجامعات والمحافظات.


وتطرق إلى شرح التطبيق الإلكتروني "كيمت"، الذي نفذه الجهاز باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حيث تقوم كيميت في المرحلة الأولى بالرد على استفسارات المواطنين والعاملين بشأن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وسيتم في مراحل لاحقة تزويد التطبيق بمعلومات عن موضوعات أخرى، ومن المقرر إتاحته على الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويتم تجربته حاليًا من قبل مجموعة كبيرة من الباحثين بالجهاز.


وتطرق أيضا إلى قاعدة بيانات طاقات والتى أنشأها الجهاز http://takat.caoa.gov.eg/، بهدف بناء قاعدة بيانات بالطاقات البشرية المتاحة داخل الدولة المصرية تخص الاستشاريين، والمدربين، والمتقاعدين من خبراء الجهاز الإداري للدولة؛ مشيرًا إلى أن "طاقات" ستقوم أيضًا بتزويد الوزارات والهيئات وكل الجهات الحكومية باحتياجاتها من الاستشاريين والمدربين المحترفين والخبراء المتقاعدين.


كما استعرض رئيس الجهاز مشروع الذاكرة المؤسسية الذي أوشك الجهاز على الانتهاء منه ويهدف إلى تحويل جميع مستندات الجهاز إلى نسخ إلكترونية، وأيضا منظومة التراسل الرقمي الداخلي والتي أوشك على وضع اللمسات النهائية لها، حيث ستكون بديلًا عن دورة العمل المستندية الورقية بين إدارات الجهاز المختلفة، بالإضافة إلى استخدامها في العمل عن بعد.


واتفق الشوربجي والشيخ على بدء خطوات تقييم 2500 من العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية كدفعة أولى بهدف تقييمهم وتحديد قدراتهم ومهاراتهم الإدارية واحتياجاتهم التدريبية المستقبلية كوسيلة للارتقاء بأدائهم المهني، وخلق صف ثانٍ من الكوادر مؤهل لتولي المناصب القيادية في المستقبل.


وفي نهاية اللقاء، قدم عبد الصادق الشوربجي درع تكريم للدكتور صالح الشيخ لجهوده المتميزة والمتواصلة، متمنيًا له المزيد من النجاح والتوفيق.
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