ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

موارده بقيمة 2 مليون دولار.. البرلمان يوافق على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الأفريقي

الأحد 17/يناير/2021 - 02:14 م
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 1 / 2020 المعتمد بتاريخ 14 / 5 / 2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.

ويهدف الاتفاق – حسب المذكرة الإيضاحية - إلى تمويل برامج الصندوق للإقراض لمدة 3 سنوات اعتبارًا من 1 يناير 2020. 

ويقضي القرار بتخصيص مبلغ من إجمالي الموارد المتاحة للصندوق في إطار هذا التجديد بما يشمل الموارد التي تم ترحيلها من خلال التجديدات السابقة لدعم المراحل الانتقالية وتسهيلات تعزيز الائتمان للقطاع الخاص وملف العمليات الإقليمية على أن يتم تخصيص الموارد المتبقية للبلدان المؤهلة.

ووفقا للقرار، تتعهد جمهورية مصر العربية بالمساهمة في التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، وهي ذات قيمة مساهمتها بالتجديدات الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر لموارد الصندوق.

وطبقا للقرار، تسدد جمهورية مصر العربية – وكل دولة من الدول المشاركة والجهات المانحة – قيمة مساهمتها في هذا التجديد على ثلاثة أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول في موعد غايته 30 يومًا من تاريخ سريان التجديد مع استحقاق القسطين الثانى والثالث علي التوالي في موعد لا يتجاوز 15 يناير من عامي 2021 و2022.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اقتصادية النواب توافق قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الأفريقي

تشريعية النواب تناقش اتفاقية قرض للهيئة القومية للأنفاق بقيمة مليار و880 مليون يورو

تشريعية البرلمان تناقش ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط.. غدا

لجان البرلمان تسابق الزمن للانتهاء من اجندتها.. تشريعية النواب تناقش اتفاقية قرض للهيئة القومية للأنفاق بقيمة مليار و880 مليون يورو

تشريعية البرلمان تناقش ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط..اليوم

تشريعية النواب توافق على قرار بشأن مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي

ترشيحاتنا

حقيقة دوي انفجار سُمِع في الدقهلية

ثمار التعاقدات الضخمة .. وزير النقل يعلن وصول 19 عربة سكة حديد جديدة للركاب إلى ميناء الإسكندرية

سقوط جوارديولا العرب .. رضا عبدالعال يغرق فى بئر الفشل مع طنطا وإقالته مطلب جماهيري

تامر عبدالحميد يكشف كواليس تأجيل استئناف بطلان لائحة الزمالك إلى 26 يناير

شعبة الدخان: المستهلك لن يتحمل أعباء تحصيل 25 قرشا عن كل علبة سجائر لصالح التأمين الصحى

لمدة 8 ساعات.. سيدة تجري عملية استئصال لورم بالمخ دون تخدير

Advertisements

النائب العام يأمر بإحالة ثلاثة متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لتوليهم قيادة بجماعة المرابطون الإرهابية

قبل شراء شقة.. تعرف على إجراءات البيع ونقل الملكية بالشهر العقارى

احذر .. 4000 جنيه غرامة تجاوز السرعة في قانون المرور الجديد

بسبب حركة استفزازية من حماتها.. زوجة تطلب الطلاق بعد 30 دقيقة من إعلان زواجها

حقيقة دوي انفجار سُمِع في الدقهلية

شعبة الدخان: المستهلك لن يتحمل أعباء تحصيل 25 قرشا عن كل علبة سجائر لصالح التأمين الصحى

بعد فشل احتراف مصطفى محمد.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك خلال ساعات

حلم الغندور الكبير.. 3 مؤشرات تفتح باب انتقال رمضان صبحي للزمالك

إعفاء هذه الفئات من رسوم رخصة قيادة السيارة .. تعرف عليها

سقوط جوارديولا العرب .. رضا عبدالعال يغرق فى بئر الفشل مع طنطا وإقالته مطلب جماهيري

أستاذ أمراض صدرية: حالة واحدة تؤكد إصابة الشخص بـ كورونا .. تعرف عليها

سب ريهام سعيد.. رفض استشكال سما المصري على حبسها 6 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيتل كوفي.. شاهد سيارة تقدم البهجة في كوب قهوة

لامع.. شاهد فستان هنا الزاهد في حفل زفاف نادر حمدي

رينو تكشف عن السيارة 5 الكهربائية الاختبارية