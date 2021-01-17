بعد ارتكاب 10 سرقات بالإكراه.. سقوط عصابة "الميت" أثناء توجههم لسرقة محل ذهب

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني ، بمحافظة الدقهلية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في وقائع السرقة بالإكراه بعد قيامهم بارتكاب ١٠ وقائع سرقات متنوعة ، وكانوا في طريقهم إلى سرقة محل ذهب بالإكراه بدائرة المركز، وضبط بحوزتهم سيارة ملاكي مسروقة بالإكراه من طريق رافد جمصة. بالإكراهإلىبالإكراهبالإكراه



وورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية عن استعداد تشكيل عصابي لسرقة محل ذهب بالإكراه بدائرة مركز الستاموني.



تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة لضبط المتهمين وتمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد الجندي رئيس مباحث الستاموني ، ومعاونة النقيب مارادونا هاني معاون المباحث، من ضبطتهم وهم كلا من محمد ق. ال" ٢٨ عاما ،عاطل ، مسجل شقي خطر وسبق اتهامه في ٥ قضايا سرقة بالاكراه ومقيم بقرية قلابشو ، و "مصطفي ك. ع. ال. "٢٥ عاما ، عاطل ، ومقيم فرشوط نجع حمادي ، ومصطفي ح. ال "وشهرته مصطفي "الميت " ، ٢٩ عاما عاطل ومقيم البلينا سوهاج ، "واحمد ح. ع. "١٨ عاما ،عاطل ومقيم نجع حمادي قنا ، وضبط بحوزتهم بندقية خرطوش و٦ طلقات من ذات العيار وسلاح أبيض "سنجة" وسيارة ملاكي ماركة نيسان صني ، مبلغ بسرقتها من طريق رافد جمصة.



وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بارتكاب عدة وقائع سرقة منها سرقة مزرعة دواجن ومصنع لانتاج الاعلاف، وبتخطيطهم لسرقة إحدى محلات الذهب بدائرة المركز إنهم ضبطوا قبل قيامهم بتنفيذ العملية.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.