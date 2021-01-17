خبير اقتصادي: إنشاء مدينة صناعية للذهب يخلق فرص عمل للشباب

قال الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادى، إن قرار انشاء مدينة صناعية للذهب سيوفر العديد من الفرص العمل للشباب، لافتًا إلى أن صناعة الذهب من الصناعات كثيفة العمالة، الأمر الذى يؤدى إلى توفير العديد من فرص العمل والحد من البطالة فور الانتهاء من مدينة الذهب المتكاملة المقرر إنشاؤها.





وأضاف الخبير الاقتصادى، فى تصريحات لصدى البلد"، أن إنشاء مدينة مختصة بصناعة الذهب سيوفر استيراد خامات إنتاج، خاصة مع توافر المواد الخام الأساسية لها بمصر، مشيرًا إلى أن صناعة الذهب ستوفر عمالة مباشرة وغير مباشرة، نظرا لاعتماد العديد من الصناعات عليها.









وأشار إلى أن أسعار الذهب فى مصر لن تتأثر بإنشاء تلك المدينة الصناعية لأنها تعتمد على سياسة العرض والطلب عالميًا، كما أن أسعار الذهب متذبذبة فى الفترة الحالية خاصة بعد الإعلان عن تصنيع لقاح لفيروس كورونا.