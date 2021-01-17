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محافظات

بدء توزيع 25 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية والأيتام والمرأة المعيلة بالدقهلية

الأحد 17/يناير/2021 - 02:39 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الأحد، بدء توزيع 25 طن من اللحوم المجمدة على الأسر الأولى بالرعاية والايتام والمرأة المعيلة والمطلقات والارامل مؤكدا ان الكميات المشار اليها من اللحوم تم توفيرها، بمشاركة وتعاون جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية  مع المحافظة من خلال الإدارة العامة للتنمية البشرية بإشراف وتنسيق الدكتورة هدى بلاط مدير عام الإدارة.

جاء ذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمحافظات.

وأوضحت الدكتورة هدى بلاط، في بيان، أن التوزيع على الاسر يتم من اليوم 17 يناير الجاري وحتى يوم 11 مارس المقبل.

ووجه المحافظ لضرورة التنسيق الكامل مع مديرية التضامن التضامن الاجتماعي لوضع خطة توزيع وذلك لإحكام التوزيع على الاسر المستحقة من خلال الجمعيات الاهلية المنتشرة بربوع المحافظة وذلك لتغطية الاسر و المستحقين بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

 وقد وجه  محافظ الدقهلية الشكر والتقدير لجمعية الاورمان وللمجتمع المدني علي جهودهم الملموسة وتعاونهم المثمر مع المحافظة في تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، مشيرا بأن هناك تعاون متميز مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية لدعم جهودهم مع الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية الفئات المستحقة بنطاق المحافظة.
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