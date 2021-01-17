نائب لبناني: المواطن يدفع ثمن سوء العلاقة بين الحريري وباسيل

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" في لبنان، النائب محمد خواجة، أن "الحكومة ليست واضحة المعالم حتى اليوم"، لافتًا إلى المشكلة الكبيرة في العلاقة السيئة بين فريق الرئيس اللبناني ميشال عون، مع جميع الأطراف.





ووفقًا لإذاعة "إم تي في" اللبنانية، أوضح خواجة في حديث إذاعي، أن المتضرر الرئيسي هو عهد الرئيس ميشال عون والمواطن طبعا، معتبرا أن "العوامل الشخصية هي التي تؤثر على عدم تشكيل الحكومة إضافة الى طبيعة النظام الطائفي".





وأكد أن "تطوير النظام ضرورة اليوم، ولدى البلاد من النضج ما يكفي للتحاور"، مشيرًا إلى أن من يريد تطوير النظام يذهب إلى قانون انتخابي جديد.





ولفت: "نحن في كتلة التنمية والتحرير طرحنا قانونا انتخابيا كاملا متكاملا سيجعل لبنان في مكان آخر ويدخلنا في نظام الحداثة، وهذا القانون ليس مجحفا بحق أحد"، متساءلا: "هل اللبناني مجبر على دفع ثمن سوء العلاقة بين الرئيس المكلف سعد الحريري والنائب جبران باسيل؟".





وقال: "هناك من يريد أن يبقينا رعايا وفي نظام الزبائنية، عبر عدم تغيير النظام الطائفي، والنص في هذا القانون غير ملزم وخاضع للتعديلات، مع المحافظة على جوهره وهما الدائرة الكبرى والنسبية".





وعن غياب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن المبادرات، أكد أنه ليس غائبا، لكنه لا يدخل في مبادرة إن لم تكن تتمتع بالحد الأدنى من النجاح، والدليل ما جرى مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، وعندما يصبح الأطراف المتشابكون جاهزين لأن يسمعوا يكون عندئذ الرئيس بري جاهزا".