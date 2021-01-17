ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نائب لبناني: المواطن يدفع ثمن سوء العلاقة بين الحريري وباسيل

الأحد 17/يناير/2021 - 02:24 م
جبران باسيل وسعد
جبران باسيل وسعد الحريري
Advertisements
شيماء مصطفى
أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" في لبنان، النائب محمد خواجة، أن "الحكومة ليست واضحة المعالم حتى اليوم"، لافتًا إلى المشكلة الكبيرة في العلاقة السيئة بين فريق الرئيس اللبناني ميشال عون، مع جميع الأطراف.

ووفقًا لإذاعة "إم تي في" اللبنانية، أوضح خواجة في حديث إذاعي، أن المتضرر الرئيسي هو عهد الرئيس ميشال عون والمواطن طبعا، معتبرا أن "العوامل الشخصية هي التي تؤثر على عدم تشكيل الحكومة إضافة الى طبيعة النظام الطائفي".

وأكد أن "تطوير النظام ضرورة اليوم، ولدى البلاد من النضج ما يكفي للتحاور"، مشيرًا إلى أن من يريد تطوير النظام يذهب إلى قانون انتخابي جديد.

ولفت: "نحن في كتلة التنمية والتحرير طرحنا قانونا انتخابيا كاملا متكاملا سيجعل لبنان في مكان آخر ويدخلنا في نظام الحداثة، وهذا القانون ليس مجحفا بحق أحد"، متساءلا: "هل اللبناني مجبر على دفع ثمن سوء العلاقة بين الرئيس المكلف سعد الحريري والنائب جبران باسيل؟".

وقال: "هناك من يريد أن يبقينا رعايا وفي نظام الزبائنية، عبر عدم تغيير النظام الطائفي، والنص في هذا القانون غير ملزم وخاضع للتعديلات، مع المحافظة على جوهره وهما الدائرة الكبرى والنسبية".

وعن غياب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن المبادرات، أكد أنه ليس غائبا، لكنه لا يدخل في مبادرة إن لم تكن تتمتع بالحد الأدنى من النجاح، والدليل ما جرى مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، وعندما يصبح الأطراف المتشابكون جاهزين لأن يسمعوا يكون عندئذ الرئيس بري جاهزا".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خلافات القادة.. الحريري يشكو الرئيس اللبناني لـ البطريرك الماروني

ماكرون لم يكن يريد الحريري.. خلاف فرنسي - أمريكي حول الحكومة اللبنانية

الفرزلي: تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة قبل تسلم بايدن مقاليد الرئاسة

إعلامي لبناني: عرقلة تشكيل حكومة الحريري أدخلت البلاد في نفق مظلم

إعلامي لبناني: بلادنا باتت على مقربة من فاجعة اجتماعية واقتصادية ومالية تسقطها في فوضى

ترشيحاتنا

نهائي السوبر الإسباني.. شاهد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو على النايل سات بدون تشفير

بسبب كورونا.. مصر للطيران تعلن تعليمات جديدة للمصريين القادمين إلى فرنسا

بعد فشل احتراف مصطفى محمد.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك خلال ساعات

شاهد.. عماد متعب مع شيكابالا في زفاف نادر حمدي

بعد 3 سنوات من الإغلاق.. الخطوط القطرية تستأنف العمل بمكاتبها في مطار القاهرة

رسميا.. بدء العمل بقانون انتظار المركبات في الشوارع.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشراشيب .. شاهد إطلالة خطيبة محمد عطية في زفاف نادر حمدي

نيسان تطرح قشقاى موديل 2021 الهجين للاسواق الاوروبية

بفستان مخملي.. ميريهان حسين تستعرض أناقتها في حفل زفاف نادر حمدي