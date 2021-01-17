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أفكار بسيطة لتغيير ديكور منزلك.. فيديو

الأحد 17/يناير/2021 - 02:26 م
ديكورات المنزل
ديكورات المنزل
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شيرين عادل
قالت نورهان كامل، مهندسة ديكور، إن أهم أساسيات المنزل وتغيير ديكوراته تكمن فى الجمال والراحة وهو ما يتطلب وجود توزيع وتوظيف للألوان فى المنزل.

وأضافت "نورهان كامل"، خلال استضافتها ببرنامج حلو الكلام المذاع عبر فضائية صدى البلد، أنه يجب مراعاة الفواصل والمسافات بين الأثاث والحائط ، ودهن الحوائط بالألوان الفاتحة بالنسبة للمساحات الضيقة.

وأشارت إلى أن إضاءة المنزل من أهم الأساسيات عن طريق حساب مصطلح  "معامل الغرف والذي يشمل عرض ، طول وارتفاع الغرف.

ولفتت إلى أنه لا بد من الابتعاد عن اللون الأبيض الصافى والذى يناسب الأماكن الرسمية مثل المستشفيات ، البنوك واستبداله باللون الأصفر الفاتح والذى يميل للدفء والهدوء.

وتابعت مهندسة الديكور ، أنه لابد من عمل إضاءة لكل ركن " كورنر"  فى المنزل بشكل متكامل والمزج بين الإضاءة والأثاث، مشيرة إلى أن تغيير " اللمبات" توحى بتغيير شكل المنزل. 
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