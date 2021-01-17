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مرأة

أعراض انخفاض ضغط الدم .. انتبهى إليها

الأحد 17/يناير/2021 - 04:15 م
أعراض إنخفاض ضغط
أعراض إنخفاض ضغط الدم
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لمياء الياسين
يعد الضغط المنخفض من الأمراض الآمنة نسبيا على صحة الإنسان إلا أن أحطر أنوع انخفاض ضغط الدم على الصحة هو المزمن

وتعد أسباب انخفاض الضغط المفاجئ، الحمل الذي يسبب زيادة في الطلب على الدم من كل من الأم والجنين، وفقدان كميات كبيرة من الدم خلال الإصابة، وضعف الدورة الدموية الناجمة عن النوبات القلبية أو صمامات القلب الخاطئ.

أعراض الضغط المنخفض

أما هم  أعراض الضغط المنخفض والتى تجعل الانسان بحاجة لزيارة الطبيب هى الدوار أو الدوخة والشعور بالمرض و عدم وضوح الرؤية والشعور بالأغماء

إذا ظهرت عليك هذه الأعراض، فهذا يعني انك تعاني من انخفاض الضغط ، أما إذا عانيت من هذه الاعراض عند الوقوف أو تغيير الوضع فجأة، فقد يكون دليلا على انخفاض ضغط الدم الوضعي.

لابد من زيارة الطبيب في حال ظهور أيا من هذه الاعراض فورا والانتظام في العلاج والنظام الغذائي لأن هذا قد يؤدي لمضاعفات خطيرة تجعل الانسان غير قادر على مواصلة حياته بشكل طبيعي.

يمكن علاج ضغط الدم عن طريق إجراء هذه التغييرات البسيطة التي يقدمها موقع "webmed" وهى تناول نظام غذائي غني بالملح وتناول الكثير من السوائل التى تساعد على علاج الضغط المنخفض وممارس التمارين الرياضية بانتظام لتعزيز تدفق الدم.

على الجانب الاخر يمكن علاج  الضغط المنخفض عن طريق استخدم جوارب داعمة مرنة (ضغط) تغطي ربلة الساق والفخذ. قد تساعد هذه في تقييد تدفق الدم إلى الساقين ، وبالتالي الحفاظ على المزيد من الدم في الجزء العلوي من الجسم.


- علاج انخفاض ضغط الدم بالأغذية 
وبجانب الحيل السابقة إليك كيفية علاج انخفاض الضغط بالأغدية وفقا لموقع هيلث لاين فيمكنك تناول الأطعمة المالحة مثل الزيتون والجبن القريش والحساء المعلب أو التونة كما يمكن إضافة ملح الطعام أو ملح البحر إلى وجبات ولكن يجب الانتباه ان الإسراف فى الملح على المدى الطويل يضر الكلى.

تساعد القهوة في رفع ضغط الدم المنخفض.. تتسبب المشروبات مثل القهوة والشاي المحتوي على الكافيين في زيادة معدل ضربات القلب وارتفاع مؤقت في ضغط الدم ولكن اذا كان قلبك لا يتحمل هذا التغيير فقم باضافة القليل من اللبن اليها لتمد القلب ببعض البوتاسيوم، عادة ما يكون هذا التأثير قصير المدى .

يجب تناول البيض والدجاج والأسماك مثل السلمون والتونة ومنتجات الألبان قليلة الدسم لأنها غنية بفيتامين ب 12 ونقصه يسبب الإصابة بفقر الدم الذي يخفض ضغط الدم ويمكن أن يؤدي إلى نزيف مفرط بالإضافة إلى تلف الأعضاء والأعصاب.
 
يجب تناول الهليون والبروكلي والكبد والبقوليات مثل العدس والحمص لانها غنية بحمض الفوليك المعروف بـ فيتامين ب 9 ونقصه يتسبب فى فأعراض انخفاض ضغط الدم والانيميا.

ابتعد عن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات خاصة المصنعة لأنها تميل لهضم بسرعة كبيرة مقارنة بالأطعمة الأخرى مما يؤدي إلى انخفاض مفاجئ في ضغط الدم، والابتعاد عن الكحوليات، وتقليل حجم الوجبة.
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