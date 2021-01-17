بينهم طبيب ونجار مسلح.. أحكام متفاوتة بالسجن لشبكة تجارة الأعضاء بمنشأة ناصر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، حكمها على 8 متهمين لإدارتهم جماعة إجرامية منظمة في الاتجار بالبشر في قسم منشاة ناصر بأحكام تتراوح ما بين 5 سنوات إلى 15 سنة.





والمتهمون هم كل من حسب ترتيبهم بأمر الإحالة مصطفي .ر طبيب بشري وإبراهيم .س بدون عمل و سامح .ر شريك في مقلة ورامي .س وخالد .ي يعمل سكرتير طبيب واشرف .ي يعمل نجار مسلح ومصطفي .م يعمل سواق ومصطفي .ا صاحب معرض سيارات.









وكشف امر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بانهم اسسوا ونظموا إدارة جماعة إجرامية منظمة تعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وذلك من اجل الحصول بشكل مباشر علي منفعة مادية بان تعاملوا بالنقل والتسليم في اشخاص طبيعية وهم المجني عليهم إبراهيم محمد وآية بلبل وفاطمة عدلي وكان ذلك باستغلال حاجاتهم للمال بقصد استئصال أعضائهم البشرية منهم وهي كلية من المجني عليه الأول والثاني، ونشأ عن ذلك عاهة مستديمة للمجني عليها اية بلبل يستحيل بروها تقدر بحوالي 15 بالمائة وكان ذلك حال كون المتهم الأول طبيب اخصائي كلي ومدير وحدة غسيل الكلي بمستشفى القاهرة الفاطمي وطبيب كلي مقيم بمستشفى التامين الصحي بمدينة نصر وارتكب جريمته باستغلال وظيفته وبطريق الاكراه الواقع علي المجني عليهم علي النحو المبين بالتحقيقات .