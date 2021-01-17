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توك شو

شوشة: شروط ميسرة لاستبدال "التكاتك" بسيارات في شمال سيناء .. فيديو

الأحد 17/يناير/2021 - 02:43 م
محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء
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ريهام فيكتور
رصدت كاميرا إكسترا نيوز عودة الحياة إلى طبيعتها لمحافظة شمال سيناء.

وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل  ، محافظ شمال سيناء ، إن المحافظة وضعت عددًا من الضوابط والشروط الميسرة لحصول اصحاب التكاتك على السيارة وقيام قرعة علانية على المتقدمين ، والفرد يقوم بدفع 25% مقدم والباقى يتم تقسيطه على 5 سنوات ، ويساهم هذا المشروع من خلال 100 سيارة فى تشغيل على الاقل 200 شاب وهو ما تسعى له الدولة .

وأوضح " شوشة "، أن سياسة إنشاء التجمعات التنموية تقوم على توفير حياة كريمة لأهالي سيناء من خلال توافر كل الخدمات والاحتياجات الأساسية فيها وتوفير مياه الشرب النظيفة واستصلاح الأراضي الزراعية والاهتمام بالخدمات التعليمية بما يعمل على تحسين حياة المواطنين.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة تستهدف تحقيق التنمية الزراعية بمنطقة وسط سيناء الحسنة ونخل، من خلال هذه التجمعات، خاصة وأن المستهدف زراعة ما يقرب من 1000 فدان من محصول الزيتون وبعض المحاصيل الأخرى المختلفة التي تحقق الاكتفاء الذاتي لسكان هذه التجمعات.

وتابع: "هناك مشروعات على مساحة 10 آلاف فدان تشمل صوبا زراعية، وهى منحة من الصناديق العربية تخصص لأبناء سيناء، ويخصص جزء منها لأبناء الوادي.

من جهته، قال المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، إنه من المخطط في المستقبل إضافة مشروعات مزارع الدواجن ومعاصر وتعبئة وتغليف الزيتون وزراعة أشجار النبق ليتغذى عليها النحل البرى لإنتاج عسل السدر الجبلى، إلى جانب الاهتمام بالمرأة البدوية بإنشاء مراكز تدريب ومشاغل لتعليم المرأة القراءة والكتابة والحرف اليدوية والخياطة والتطريز والتفصيل والتريكو وغيرها من الحرف للحفاظ على التراث الشعبى السيناوى، بالاضافة إلى الاهتمام بتربية الأغنام والماعز لإنتاج اللحوم والأصواف، وكذا إقامة المزارع السمكية لانتاج الأسماك بكميات كبيرة لزيادة الدخل وإتاحة فرص التدريب والعمل لأبناء سيناء.


ولفت رئيس المنطقة، إلى الانتهاء من تنفيذ مشروع التجمعات الزراعية في عدد 25 تجمعا (13 تجمعا بشمال سيناء، وهى: الرواق، صدر الحيطان، المليز، الهرابة، أبوالمراحيل، المتمثنى، بئر بدا، الكونتيلا 2، الكونتيلا 3، الكونتيلا 4، الكونتيلا 5، نثيلة، أم الخرز) و12 تجمعا بجنوب سيناء.
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