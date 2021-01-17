ضبط مرتكبى واقعة سرقة معهد تعليمي بالإسكندرية

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط مرتكبى واقعة سرقة أحد المعاهد التعليمية بالإسكندرية وإعادة المسروقات.





تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بسرقة (ماكينة تصوير، جهاز عرض "بروجيكتور"، عدد من أجهزة الحاسب الآلى بمشتملاتهم) من داخل أحد المعاهد التعليمية كائن بدائرة القسم.





بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم - لإثنين منهم معلومات جنائة).





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات بمنزل أحدهم.