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في العيد الذهبي لـ أسوان.. المحافظ: ملف متضرري السد العالي لم يفتح منذ 100 عام| فيديو

الأحد 17/يناير/2021 - 03:00 م
محافظ أسوان
محافظ أسوان
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ياسمين القصاص
قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن المحافظة تحتفل بالعيد الذهبى للمحافظة، تزامنا مع افتتاح السد العالى، وذلك بحضور وزير السياحة والآثار فى محافظة أسوان، منوها أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتعويض أهالي النوبة المتضررين من بناء السد العالي، وخزان أسوان، والحكومة قامت بحصر المتضررين وبلغ عددهم 11500 متضرر.

وأضاف "محافظ أسوان" عبر زوم فى برنامج "صباحك مصرى"، أنه تم تعويض 6171 متضررا خلال المرحلة الأولى، وسيتم تعويض 5329 متضررا خلال المرحلة الثانية، موضحا أنهم يقدمون أكثر من اختيار للمتضررين للاختيار منهم، كتعويض مادي، أو وحدة سكنية، أو أرض بديلة.

وأشار "عطية"، إلى أن ملف تعويض متضرري بناء السد العالي لم يفتح منذ 100 عام، مؤكدا أن هناك رضا من المتضررين عن آلية تعويضهم.

والجدير بالذكر، حصول مطار أسوان الدولي، على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن والتي يمنحها مجلس المطارات الدولي ACI، ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات AHA، بما يضمن توفير رحلات آمنة لجميع المسافرين، وبما يتوافق مع المعايير الدولية وضوابط السلامة والصحة المهنية التي وضعها كلا من مجلس المطارات الدولي ACI والمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO.


وهنأ الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، جميع العاملين بمطار أسوان، لحصولهم على هذه الشهادة واجتياز تقييم التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجري تطبيقها داخل المطارات من أجل صحة وسلامة المسافرين وبما يكفل توفير مناخ آمن للسفر في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا.
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