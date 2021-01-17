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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. خرافات شائعة حول كورونا.. كل ما تريد معرفته عن الإكزيما

الأحد 17/يناير/2021 - 08:00 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
نشر موقع «صدى البلد» عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

قال الدكتور شريف حسين استشاري القلب والقسطرة إن هناك بعض الخرافات الشائعة بين الكثير من الأشخاص حول فيروس كورونا ولكن كلها ليس لها أي أساس من الصحة.

حرصت ميرنا الهلباوي خطيبة الفنان محمد عطية على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، بصورا جديدة لهما خلال حضورهما حفل زفاف الفنان نادر حمدي.


يعد الكرات مكونا رئيسيا فى المأكولات المختلفة مثل الحساء والمرق والكاري والسلطات فهو يشبه البصل الأحمر ويحتوي الكراث على القليل من رائحة الكبريت ولهذا يمكن استخدامه كبديل للثوم كما يحتوي الكرات على نسبة أكبر من الأنثوسيانين مقارنة بالبصل الأخضر والكراث.

تساعد البشرة الصحية على الاحتفاظ بالرطوبة وتحميك من البكتيريا والمواد المهيجة ومسببات الحساسية، ترتبط الإكزيما بتغير جيني يؤثر على قدرة الجلد على توفير هذه الحماية، هذا يسمح للبشرة التأثر بالعوامل البيئية والمهيجات ومسببات الحساسية وعند بعض الأطفال ، قد تلعب الحساسية الغذائية دورًا في التسبب في الإكزيما.


حذرت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، من أخطر الأيام خلال شهر يناير وهما ..




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