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فن

ميرهان حسين برفقة حماقي في حفل زفاف نادر حمدي

الأحد 17/يناير/2021 - 02:41 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة ميرهان حسين صور تجمعها مع الفنان محمد حماقي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهرت ميرهان حسين في الصور برفقة حماقي خلال حضورهما حفل زفاف نادر حمدي، وعلقت على الصور قائلة: "المحترم ، النجم حماقي".

يذكر أن أحدث أعمال ميرهان حسين مسلسل "ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

ميرهان حسين ولدت في مدينة القاهرة في عام 1982، وشاركت في فيلم (عمر وسلمى 2)، كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: (دوران شبرا، خرم ابرة، آدم وجميلة، اسم مؤقت).
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