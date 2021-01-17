محافظ المنوفية: توزيع 28 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية

أكد اللواء أحمد إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه سيتم توزيع 28 طنا من اللحوم المجمدة على الأسر الأكثر احتياجا والعمالة غير المنتظمة بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق مع جمعية الأورمان ومؤسسات المجتمع المدنى.





جاء ذلك فى إطار اهتمام محافظ المنوفية بالنهوض بالأسر الفقيرة ورفع المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر استحقاقًا وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية لأبناء المحافظة وتنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بالاهتمام بالأسر الأشد احتياجًا.





وأشار مدير مديرية التضامن الاجتماعى إلى أنه تم التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى وتم توفير (28) طنا من اللحوم المجمدة من جمعية الأورمان وسيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة من خلال 154 جمعية أهلية وبواقع (2.5) كيلو لكل أسرة بإجمالى 12 ألفا و850 أسرة مستفيدة بجميع مدن ومراكز المحافظة.





وأكد مدير جمعية الأورمان أنه سيتم التوزيع بداية من اليوم الأحد 17/1/2021 حتى 11/3/2021 وذلك من خلال الجمعيات المشهرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.



