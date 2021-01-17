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فن

ريهام سعيد تطلب من الجمهور الدعاء لوالد الإعلامية مها الصغير بعد دخوله العناية المركزة

الأحد 17/يناير/2021 - 02:59 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الإعلامية ريهام سعيد، صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".  

وظهر في الصورة الكوافير الشهير محمد الصغير، ووالد الإعلامية مها الصغير زوجة النجم أحمد السقا، وعلقت ريهام سعيد بعد الإعلان عن دخول الصغير للعناية المركزة: "ارجو الدعاء".

من ناحية أخرى، علقت الإعلامية ريهام سعيد، على قبول نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر اعتذار مطرب المهرجانات الشعبي حمو بيكا، والتنازل عن القضايا المرفوعة ضده.

وقالت الإعلامية ريهام سعيد، خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على شاشة "النهار"، إن "والدة حمو بيكا وجهت رسالة خاصة للفنان هاني شاكر، واستجاب لدموعها بسبب أزمته مع بيكا، وهاني شاكر لم يستطع مقاومة نداء الأم".

وأصدرت نقابة الموسيقيين، بيانًا صحفيًا، كشف فيه نقيب الموسيقيين عن قبول اعتذار حمو بيكا، وجاء البيان كالتالي، "في ضوء الحكم الصادر من محكمة الدخيلة بحبس حمو بيكا سنتين مع الشغل لتهديده لنقابة المهن الموسيقية باقتحامها وسب السادة أعضاء مجلس النقابة، وتجاوزه بالقول في حق أمير الغناء الفنان هاني شاكر، وقد تقدم بيكا باعتذار مكتوب، وسجل فيديو ونشره على صفحته يعتذر لأعضاء مجلس إدارة النقابة والفنان هاني شاكر عن تجاوزه السابق، وقد قبل النقيب وأعضاء المجلس الاعتذار وكلف سيادته الأستاذ ياسر قنطوش المحامي بالتنازل عن الدعوى حفاظًا على مستقبله ومستقبل أسرته".

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