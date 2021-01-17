تكريم المشاركين في المبادرة الرئاسية للكشف عن الأنيميا والتقزم بإدارة نقادة فى قنا

شارك حازم عمر، نائب محافظ قنا، في لقاء التكريم الذي أعدته الإدارة الصحية بنقاده، للمشاركين في أعمال المبادرة الرئاسية الخاصة بالكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم لطلاب المدارس الابتدائية، بمناسبة حصولهم على المركز الأول على مستوى المحافظة.





جاء ذلك على هامش جولة تفقدية للمنظومة الطبية بمدينة نقادة، لمتابعة سير العمل بها والاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها ياسر حمادي رئيس مجلس المدينة و الدكتور عماد رشدى، مدير الإدارة الصحية بالمدينة.





و أشار نائب المحافظ، إلى أن الإدارة تمكنت من فحص وإدخال بيانات ٩٤٪ من الطلاب المستهدفين.





و تفقد نائب المحافظ، مستشفى نقادة المركزي ووحدتي كوم بلال وكوم الضبع حيث قام بتفقد بعض الأقسام بهم" الاستقبال والعظام والصيدلية و الأسنان وطب الأسرة والمعمل".





كما أكد نائب المحافظ، على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال بنفسه، فضلا عن تأكده من التزام الأطباء والمواطنين المترددين على المستشفى والوحدات الصحية بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.





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