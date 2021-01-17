ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزير الرياضة يشهد مباراتي المجموعة الرابعة بـ مونديال اليد

الأحد 17/يناير/2021 - 02:58 م
د. أشرف صبحي
د. أشرف صبحي
Advertisements
ريهام بكير
تشهد  مباريات المجموعة الرابعة من بطولة العالم لكرة اليد، التي تستضيفها مصر وتستمر حتى 31 يناير الجاري، والتي تقام بإستاد القاهرة، حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وتقام مباريات المجموعة الرابعة بصالة ستاد القاهرة، في السابعة والتاسعة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن يحضر وزير الرياضة المباراة الأولى بين الأرجنتين والبحرين في السابعة من مساء اليوم، كما يشهد مباراة الكونغو مع الدنمارك في التاسعة والنصف مساءً، والتي يشهدها حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وتقام اليوم 8 مباريات في بطولة العالم، حيث يلتقى تونس مع البرازيل، وبولندا مع إسبانيا، والكونغو مع الدنمارك، وأنجولا مع كرواتيا، وقطر مع اليابان، والمجر مع أورجواي، الارجنتين مع البحرين. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مونديال اليد.. شاهد مجمع صالات حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر

استعدادا لكأس العالم.. وضع تمثال للاعب كرة يد بمدخل الإسكندرية

الطريق لنهائي المونديال .. تعرف على نظام بطولة العالم لكرة اليد

منتخب ألمانيا لليد بشيد بالإجراءات الطبية في مصر .. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الثالث لمونديال اليد والقنوات الناقلة لها

مونديال اليد.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15-1-2021

ترشيحاتنا

في أول اجتماع لها.. دفاع النواب توافق على رسم 75 جنيها سنويا لملصق المرور الإلكترونى

فضيحة أمريكية.. حقيقة تمويل دول ومنظمات أجنبية لأحداث الكونجرس

النائب العام يأمر بإحالة ثلاثة متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لتوليهم قيادة بجماعة المرابطون الإرهابية

بعد فشل احتراف مصطفى محمد.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك خلال ساعات

تامر عبدالحميد يكشف كواليس تأجيل استئناف بطلان لائحة الزمالك إلى 26 يناير

حلم الغندور الكبير.. 3 مؤشرات تفتح باب انتقال رمضان صبحي للزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيتل كوفي.. شاهد سيارة تقدم البهجة في كوب قهوة

لامع.. شاهد فستان هنا الزاهد في حفل زفاف نادر حمدي

رينو تكشف عن السيارة 5 الكهربائية الاختبارية