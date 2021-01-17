حدث في مثل هذا اليوم.. ميلاد داليدا ووفاة فاتن حمامة وتفاصيل جديدة عن حياتهما الفنية والعائلية

تحل اليوم، الأحد 17 يناير، ذكرى ميلاد الفنانة العالمية داليدا، وكذلك ذكرى وفاة سيدة الشاشة فاتن حمامة، وقد نشر موقع "صدى البلد" في ذكراهما عدة تقارير ترصد تفاصيل من حياتهما الفنية والشخصية، من أبرزها..
تحل اليوم 17 يناير ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة داليدا، والتي وصلت إلى العالمية بأعمالها الفنية.
رسالتها الأخيرة
فاتن حمامة في الطفولة
فاتن حمامة.. ثروة قومية
داليدا.. رصيدها الفني
تحل اليوم 17 يناير ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة داليدا، والتي وصلت إلى العالمية بأعمالها الفنية.
«داليدا» غنت ما يقرب من الـ 500 أغنية بـ 9 لغات مختلفة وشاركت في عدة أفلام سينمائية، واحتفى محرك البحث الشهير جوجل بذكرى ميلادها قبل أشهر من خلال وضع أيقونة تحمل صورتها على واجهة محرك البحث الشهير.
وشاركت الفنانة الراحلة عام 1954 في مسابقة ملكة جمال مصر دون علم والدتها، وفازت بالمركز الثاني لـ ملكة جمال مصر، ووفق ما هو شائع كانت باريس هي نقطة انطلاق المشوار الغنائي لـ داليدا ، إلا أن الحقيقة غير ذلك.
فقد نشرت مجلة الفن المصرية في نوفمبر 1955 خبرا عنوانه: مطربة إيطالية تغني باللغة العربية، كشفت فيه أن داليدا سجلت بالفعل أغنية بعنوان فتان يا ليل فتان، من كلمات محمد حلاوة وألحان حسين جنيد، في استديو الأهرام لحساب شركة أفلام باريس.
رسالتها الأخيرة
تحل اليوم ذكرى ميلاد النجمة داليدا التي وصلت إلى العالمية بأعمالها الفنية المميزة.
داليدا ولدت 17 يناير 1933 ورحلت 3 مايو 1987 تاركة خلفها أكثر من 500 أغنية ناجحة.
حياة داليدا كانت مثيرة للجدل بسبب زيجاتها وعلاقاتها العاطفية التي لم تدم لأسباب عديدة منها انتحار أحد أزواجها لشعوره بالإحباط وخيانة آخر لها.
داليدا توفيت منتحرة بجرعة زائدة من الأقراص المهدئة وقبل وفاتها تركت رسالة قالت من خلالها: "سامحوني الحياة لم تعد تحتمل".
فاتن حمامة في الطفولة
حل اليوم ذكرى رحيل سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، والتى قدمت العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية، وننشر لها في تلك المناسبة بعضا من الصور النادرة في طفولتها.
وعلى الجانب الآخر، تعد لحظة زواج فاتن حمامة والفنان العالمى عمر الشريف هى الأجمل فى حياة الطرفين، وشهد مراسم عقد القران الذى جمع بينهما العديد من الترتيبات الخاصة والتى أعلنت عنها فاتن حمامة فى حوار نادر لها.
وقدم عمر الشريف إلى فاتن حمامة هدية ذهبية غالية ومؤخر الصداق كانت قيمته 2000 جنيه، وحضر عقد القران والد عمر الشريف الذى ظهر لأول مر.
وحضر الحفل، الذى أقيم فى منزل أسرة فاتن، المخرج يوسف شاهين، وعندما دخل عانق عمر الشريف ودمعت عيناه من شدة الفرح وقال إنه سعيد بحضور زفاف أقرب صديق له وأحب فنانة لقلوب الجميع.
وكان والد فاتن وكيلها فى عقد الزواج، والمخرجان صلاح أبو سيف وفطين عبد الوهاب شاهدين على العقد، واستغرقت حفلة عقد القران ساعتين انصرف بعدها المدعوون وانتقل العروسان إلى فندق ميناهاوس ليقضيا فيه 15 يومًا، على أن يعودا بعدها إلى شقة فاتن بالزمالك حيث استقر رأيهما على الإقامة هناك.
فاتن حمامة.. ثروة قومية
في مثل هذا اليوم منذ 6 سنوات رحلت عن عالمنا النجمة القديرة فاتن حمامة، التي تركت بصمتها بقوة في تاريخ السينما المصرية.
وكان للفنانة فاتن حمامة موقف مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد أن علم أنها قررت السفر من مصر بسبب مضايقات من أحد الأجهزة الأمنية، فطلب من بعض المفكرين والمثقفين إبلاغها بضرورة العودة إلى وطنها، واصفا إياها بالثروة القومية.
ولم يكتف عبد الناصر بذلك بل قام بمنحها وساما فخريا في بداية الستينيات، وبسبب ظروفها العائلية لم تتمكن مع العودة حينها، إلا أنها عادت للقاهرة بعد وفاته.
فاتن حمامة.. ماذا قدمت للمرأة للمصرية؟
قال المؤرخ الفني محمد شوقي، إن فاتن حمامة تعد أيقونة من أيقونات الزمن الجميل، وليست مجرد أيقونة من أيقونات السينما المصرية، لافتا إلى أنها بدأت السينما وهي طفلة لم تتجاوز الـ 20 عاما في أول فيلم لها "يوم سعيد" في عام 1949، وحققت صدى كبيرا جدا أمام جماهير ونقاد السينما.
وأضاف محمد شوقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أن فاتن حمامة تطورت وصعدت بسرعة كبيرة لتقدم وتمثل أمام عمالقة الشاشة العربية، وأنها كانت وسط مجموعة من الفنانات العظيمات في السينما بذلك الوقت، ولكنها استطاعت أن تثبت موهبتها وقدرتها الفنية المتميزة.
وأوضح أن فاتن حمامة تعاملت مع كبار مخرجي السينما، وتصدرت شباك تذاكر السينما لفترة لا بأس بها تجاوزت الـ 25 عاما من النجاح، مؤكدا أن فاتن حمامة كانت تنادي بقيمة المرأة وتعزز بأفلامها مناصرتها للمرأة المصرية، وتناقش أيضا قضايا المرأة بكل الصور الإيجابية والسلبية ومن ضمن تلك الأفلام "دعاء الكروان"، و"أريد حلا"، و"الحرام"، و"أفواه وأرانب".
وتحل اليوم ذكرى وفاة سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة، التي تعد واحدة من أهم فنانات السينما المصري.
فاتن حمامة تزوجت من المخرج عز الدين ذو الفقار عام 1947 ولكن انتهت علاقتها به بعد مرور سبع سنوات على هذه الزيجة لتتزوج بعدها بعام واحد من عمر الشريف واستمرت هذه الزيجة لسنوات ولكنها انتهت بالطلاق.
زيجاتها
مؤخر صداقها من عمر الشريف
اللحظات الأخيرة قبل وفاتها
تحل اليوم ذكرى وفاة سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة، التي تعد واحدة من أهم فنانات السينما المصري.
فاتن حمامة تزوجت ثلاث مرات الأولى من المخرج عز الدين ذو الفقار عام 1947، ولكن انتهت علاقتها به بعد مرور سبع سنوات على هذه الزيجة لتتزوج بعدها بعام واحد من عمر الشريف واستمرت هذه الزيجة لسنوات ولكنها انتهت بالطلاق.
فاتن تزوجت مرة ثالثة من الطبيب محمد عبد الوهاب عام 1975 وعاشت معه حياة مستقرة وهادئة حتى وفاتها.
مؤخر صداقها من عمر الشريف
تحل اليوم ذكرى رحيل سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والتى قدمت العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.
واستغرقت حفلة عقد القران ساعتين انصرف بعدها المدعوون وانتقل العروسان إلى فندق ميناهاوس ليقضيا فيه 15 يومًا، على أن يعودا بعدها إلى شقة فاتن بالزمالك حيث استقر رأيهما على الإقامة هناك.
اللحظات الأخيرة قبل وفاتها
قال الدكتور عمرو المليجي، ابن شقيقة الفنانة فاتن حمامة، إن النجمة الراحلة كانت قريبة منه للغاية وتعتبر بمثابة والدته الثانية وذكرياته معها كثيرة.
وأضاف "المليجى"، خلال حواره ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية إكسترا نيوز: "الفنانة فاتن حمامة كانت قريبة من الجميع وتشعر بفرح وحزن كل شخص فينا، وأتذكر وجودها وقت وفاة والدي فجأة ليلًا بسبب حادث وكانت قريبة من الجميع وتهون علينا ما حدث".
وتابع ابن شقيقة الفنانة راحلة فاتن حمامة، أنها "كانت تستوعب مشاعر كل واحد فينا لآخر لحظة"، لافتًا إلى أنه قبل وفاتها كانت صحتها جيدة وخرجت للسير مع زوجها الدكتور عبد الوهاب وتناولا وجبة الغداء سويًا ومن بعدها شعرت بالأزمة القلبية وتوفاها الله.
وأشار إلى أن فاتن حمامة كانت حريصة رغم انشغالها على حضور كل مناسبات العائلة بكل إحساسها، لافتًا إلى أنه كان هناك تكريم خاص لها بمهرجان القاهرة السينمائى وعلى الرغم من أنها قليلة الظهور حرصت على الحضور.
واختتم ابن شقيقة الراحلة فاتن حمامة حديثه قائلا: "إن كل الفنانين الكبار فى ذلك الوقت كانوا موجودين لاستقبالها، منبهرين بها وتكريمها كان شيئا عظيما وستظل فى قلوبنا وذاكرتنا طوال العمر".