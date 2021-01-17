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مرأة

خبيرة أبراج تحذر من هذه التواريخ خلال شهر يناير

الأحد 17/يناير/2021 - 03:29 م
صدى البلد
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هاجر هانئ
حذرت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، من أخطر الأيام خلال شهر يناير وهما ..

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- اليوم الأحد ١٧ يناير ٢٠٢١ يحدث مربع فلكي بين المشتري (كوكب الحظ) وأورانوس (كوكب المفاجآت والثورات). سيحدث أقصى تنافر بين الكوكبين بعد منتصف الليل أي في الساعات الأولى من يوم ١٨ يناير ٢٠٢١ وذلك عند درجة ٦ من برجي الدلو والثور. هذا المربع الفلكي ينشر على الأرض طاقة غضب وروح عدائية وانفعالات غير منضبطة وعدم صبر مما يؤدي لأحداث مفاجئة وغير متوقعة، وينتج عن ذلك أيضا ثورات وفوضى وحالة شغب وتمرد على القوانين خاصة في أمريكا. قد تتبدل مواقف بعض الدول فجأة أو تغير سياستها بشكل غير متوقع. بعض الدول أيضا قد تبالغ في ردود أفعال عدائية. 

- أما يوم الأربعاء ٢٠ يناير ٢٠٢١ سيقترن المريخ (كوكب الحرب) مع أورانوس (كوكب الثورات والمفاجآت) في تمام الساعة ١٠:٣٧ مساء بتوقيت القاهرة (٨:٣٧ م. بتوقيت جرينتش). يحدث الاقتران عند درجة ٦ من برج الثور وقد ينشر ذلك طاقة إحباط ورغبة في التمرد على القيود. قد نكون جميعا بحاجة إلى التغيير والإثارة لإضفاء أجواء جديدة على حياتنا. ومع ذلك ، فإن الميل إلى التصرف بشكل عفوي أو متسرع يمكن أن يسبب مفاجآت مزعجة وغير مرغوب فيها.
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