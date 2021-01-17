لمواجهة كورونا.. إعدام 163 شيشة في حملات على المقاهي بالبحيرة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ( كوم حماده- كفر الدوار - الدلنجات)، اليوم الأحد، حملات مكبرة لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء، الخاصة بآليات عمل المطاعم والكافتيريات والمقاهي ومنع تقديم الشيشة بها، ضمن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد" .





وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال والمواقف والكافتيريات لمتابعة الإلتزام بتطبيق الإجراءات وردع المخالفين .





أسفرت الحملات عن ضبط ومصاردة 163 شيشه بعدد من المقاهي والكافتيريات عبارة عن (43 بكفر الدوار - 50 الدلنجات - 70 كوم حمادة) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





ويذكر أن نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حماده برئاسة العميد عبد الله المليجى،أمس السبت،حملة مكبرة لمتابعة آليات عمل المقاهي ومنع تقديم الشيشة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وذلك في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء و تعليمات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات لضبط وردع المخالفين.





وأسفرت الحملة عن ضبط ١٠٢ شيشة بعدد من المقاهى المخالفة حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.





كما تم إعدام ٤٥٠ شيشة بعد مصادرتها من خلال الحملات خلال الفترة الماضية.





و ناشد المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الوقائية والحرص الدائم على تطهير وتعقيم المنازل وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم وصحتهم.

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