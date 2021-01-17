لمواجهة كورونا.. إعدام 163 شيشة في حملات على المقاهي بالبحيرة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ( كوم حماده- كفر الدوار - الدلنجات)، اليوم الأحد، حملات مكبرة لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء، الخاصة بآليات عمل المطاعم والكافتيريات والمقاهي ومنع تقديم الشيشة بها، ضمن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد" .
وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال والمواقف والكافتيريات لمتابعة الإلتزام بتطبيق الإجراءات وردع المخالفين .
وأسفرت الحملة عن ضبط ١٠٢ شيشة بعدد من المقاهى المخالفة حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.
كما تم إعدام ٤٥٠ شيشة بعد مصادرتها من خلال الحملات خلال الفترة الماضية.
و ناشد المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الوقائية والحرص الدائم على تطهير وتعقيم المنازل وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم وصحتهم.