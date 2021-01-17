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محافظ أسوان: تعويض مالي وأرض ووحدات سكنية لمتضرري النوبة

الأحد 17/يناير/2021 - 02:50 م
محافظ اسوان
محافظ اسوان
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ياسمين القصاص

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتعويض أهالي النوبة المتضررين من بناء السد العالي، وخزان أسوان، والحكومة قامت بحصر المتضررين وبلغ عددهم 11500 متضرر، مضيفا أنه تم تعويض 6171 متضررا خلال المرحلة الأولى، وسيتم تعويض 5329 متضررا خلال المرحلة الثانية، موضحا أنهم يقدمون أكثر من اختيار للمتضررين للاختيار منهم، كتعويض مادي، أو وحدة سكنية، أو أرض بديلة.

 

وأضاف" محافظ أسوان" عبر زوم فى برنامج"صباحك مصرى"، أن كل متضرر من أهالي النوبة جراء السد العالي وخزان أسوان، سيحصل على تعويض مالي أو أرض أو وحدة سكنية، طبقا لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي، بحصول كل مواطن نوبي على حقه.

 

وأوضح محافظ أسوان، "جاهزون لاستقبال من لم يتقدم للحصول على تعويض، وتم تخصيص 10 مقرات لاستقبال طلبات المتضررين الراغبين في الحصول على مساكن، وفتح مقر لتعويض الراغبين في الحصول على الأراضي الزراعية".

 

والجدير بالذكر، حصول مطار أسوان الدولي، على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن والتي يمنحها مجلس المطارات الدولي ACI، ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات AHA، بما يضمن توفير رحلات آمنة لجميع المسافرين، وبما يتوافق مع المعايير الدولية وضوابط السلامة والصحة المهنية التي وضعها كلا من مجلس المطارات الدولي. ACI والمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO 

 


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