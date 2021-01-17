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محافظات

نائب محافظ قنا يتفقد عددا من المخابز بمدينة نقادة

الأحد 17/يناير/2021 - 03:11 م
جولة نائب محافظ قنا
جولة نائب محافظ قنا
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يوسف رجب

أجرى الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، جولة ميدانية، لعدد من المخابز الحكومية والأهلية بمدينة نقادة للاطمئنان على سير العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين.


شملت جولة نائب المحافظ المرور على مخبزين من المخابز البلدية بالمدينة، وذلك في إطار حرص المحافظة على متابعة أداء الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين ومستحقي الدعم.


وراجع نائب المحافظ، وزن رغيف الخبز للتأكد من مراعاة الأوزان المقررة من قبل وزارة التموين، كما استفسر من المواطنين عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المُقدم وتوافره.


وتابع نائب المحافظ، أعمال التطهير والتعقيم الدورية المستمرة والتزام العاملين بالمخابز بالإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا.


و أكد نائب المحافظ، ضرورة حصول المواطنين على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر وبالمواصفات القياسية المقررة باعتباره من أساسيات الحياة للمواطن القنائي.


وأشار نائب المحافظ، إلى استمرار الجولات الميدانية المفاجئة على المخابز لضبط عملية إنتاج الخبز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لحماية حقوق المواطنين.


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نائب محافظ قنا يتفقد عددا من المخابز بمدينة نقادة
نائب محافظ قنا يتفقد عددا من المخابز بمدينة نقادة
نائب محافظ قنا يتفقد عددا من المخابز بمدينة نقادة
نائب محافظ قنا يتفقد عددا من المخابز بمدينة نقادة
نائب محافظ قنا يتفقد عددا من المخابز بمدينة نقادة
نائب محافظ قنا يتفقد عددا من المخابز بمدينة نقادة
نائب محافظ قنا يتفقد عددا من المخابز بمدينة نقادة
نائب محافظ قنا يتفقد عددا من المخابز بمدينة نقادة
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