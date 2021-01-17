صدفة غريبة قادت إليه.. حقيقة اكتشاف أول هرم في العالم بلبنان

اكتشف دليل جبلي في لبنان ما يعتقد أنه أول هرم في بلد عربي، رغم شكله البسيط الذي يصل إلى نحو 3 أمتار طولًا، وفق ما ذكرت صحيفة التايمز البريطانية.





وقالت الصحيفة، إن الدليل الجبلي والموظف بمجلس البيئة اللبناني عبدالعزيز الزين كان مكتشف الأثر أثناء رحلة كان يقوم بها في ربوع أكروم.





وذكرت الصحيفة، إن الهرم عبارة عن مدفن ميجاليتي عُثر عليه في أعالي محلة وادي الدير ولا يزال محافظا على شكل بنائه من دون أن يتعرض لأي تخريب.





والمدافن الميجاليتية تنتشر بوفرة في محيط بلدة منجز وفريديس في عكار، وتعود إلى 4000 سنة قبل ميلاد المسيح.





وهذه الإنشاءات الأولى للإنسان القديم في لبنان في بلدة منجز على شكل كوخ صغير من الصخور كانت مسقوفة في السابق، بقيت منها الجدران ذات الانحناء البسيط نحو الداخل بعد أن وقع السقف.





والملفت في أكروم هو الشكل الهرمي الواضح للمدفن بعلو يقارب الأمتار الثلاثة، من صخور كلسية بيضاء مسطحة وطويلة.





وقال الزين: "هناك ثلاثة مدافن هرمية في خراج بلدة أكروم الضيعة على مقربة من الحدود مع سوريا، تحدث عنها سابقا مجلس البيئة في القبيات، وهذا هو المدفن الهرمي الرابع. وكان الأب تالون الذي كتب عن آثار عكار، تكلم سابقا عن 12 مدفنا هرميا في أكروم. والكثير من هذه الكنوز المنسية اندثر بفعل جهل الناس لقيمة هذه الانشاءات القديمة، والتي غالبا ما ظن المواطنون أنها رجمة حجار".





ولفت إلى أن "هناك مدفنا ثانيا مخربا بموازاة المدفن الذي شاهدته".





ولا يستبعد الباحث في التاريخ الدكتور عماد يونس أن "يكون الفراعنة استوحوا فكرة المدفن الهرمي من مدافن أكروم التي سبقت اهرامات مصر بحوالى ألفي سنة، وبخاصة أن المصريين القدامى زاروا المنطقة ومكثوا فيها مرارًا، إلا إن المصريين شكل الهرم البسيط إلى أعجوبة.





وأشار رئيس مجلس البيئة في القبيات، عكار انطوان ضاهر، الى أن "آثار منطقة جبل أكروم ما زالت تنتظر من يحافظ عليها ويبرزها وينقب عن بعضها ويضع حدا للتخريب الذي يطاولها، فهناك لوحات وادي السبع التي تعود لحملة نبوخذ نصر قبل المسيح، وقلعة الحصين حيث المعابد الرومانية التي لا يزال بعضها قائما والبعض الآخر تحت التراب".





وتعد قرية أكروم في وادي الدير، في أعالي وادي البقاع الشمالي بالقرب من الحدود السورية، منطقة تشتهر بآثارها التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.