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محافظات

بالأسماء .. قطع المياه عن 13 منطقة بدمياط غدا

الأحد 17/يناير/2021 - 03:19 م
انقطاع مياه الشرب
انقطاع مياه الشرب
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زينب الزغبي
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، قطع المياه بعدد من المناطق داخل نطاق محافظة دمياط، غدًا الاثنين، لإجراء بعض أعمال الصيانة.

وجاء في بيان صادر عن الشركة ان المناطق التي سيتم قطع مياه الشرب بها هي (الشعراء - العنانية - السيالة - غيط النصارى-شطا - شط الملح - عزبة اللحم - الخياطة - الرطمة - الشيخ ضرغام - كفر حميدو- عزبة البرج - جنوب بورسعيد) .

وأشار البيان إلى أن الانقطاع سيكون يوم الاثنين الموافق 2021/1/18 من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، نظرًا لتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح بطول ٣.٥ كم "تشغيل خطوط جديدة وإلغاء خطوط قديمة".

وأهابت الشركة المواطنين بالمناطق التي سيتم قطع مياه الشرب عنها، باتخاذ كافة التدابير اللازمة اللازمة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة مياه الشرب.

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