لدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي.. البنك الدولي يمنح تمويلًا بقيمة 100 مليون دولار لمدغشقر

وافق مجلس إدارة البنك الدولي اليوم، على تمويل بقيمة 100 مليون دولار لمدغشقر لدعم الجهود لتحقيق الأمن الغذائي في جنوب مدغشقر.





وأوضحت ممثلة البنك في مدغشقر ماري شنتال اوانيليغيرا، أن مدغشقر ستتلقى هذا الدعم، الذي يتضمن قرضًا ومنحة، عبر المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك، وأن هذا المبلغ المالي سيدعم مشروع مساعدة مواطني جنوب مدغشقر، مضيفة أن دعم هذا المشروع يأتي في إطار برنامج متكامل.





وكان رئيس مدغشقر قد وجه نداء للمجتمع الدولي لإنقاذ مليون و350 ألف شخص في جنوب بلاده من خطر المجاعة، مشيرًا إلى أن أكثر من 900 ألف منهم يواجهون أزمة غذائية.