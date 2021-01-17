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رياضة

عاصم سعيد يغيب عن صفوف المقاصة أمام غزل المحلة

الأحد 17/يناير/2021 - 03:07 م
عاصم سعيد
عاصم سعيد
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عمرو الحلوانى

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة جهود مدافعه الأساسى عاصم سعيد خلال مواجهة غزل المحلة المقرر إقامتها غدا الإثنين فى إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2020/2021 .

يأتى غياب عاصم سعيد بسبب الإصابة العضلية التى يعانى منها والتى أدت إلى غيابه أيضا عن المباراة الماضية أمام أسوان .


فى هذا السياق ، اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة 23 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم بأحد فنادق مدينة المحلة، استعدادا لمباراة غزل .


وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو  وأسامة العزب ومحمد دسوقي وأحمد مودي وعصام صبحي وحسني فتحي وهشام محمد وخالد أوتشو وأحمد متعب ومصطفى شبيطة وعلي محمد ومحمد عادل "أمو" وزياد أشرف وعماد فتحي وأحمد صبيحة ومفتاح طقطق ورجب عمران وشميلس بيكلي وباولن فوافي وعبد الله مجدي ومحمود الغزالي وأحمد عادل "ميسي".


ويخوض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة المحلة على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران يغادر اللاعبون المختارون ضمن القائمة القاهرة للانتظام في المعسكر المغلق بأحد فنادق المحلة حتى موعد المباراة.

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